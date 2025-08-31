El Ministro de Defensa ordenó al aparato que actuara decisivamente a los perpetradores del saqueo de los hogares de los funcionarios estatales

Domingo 31 de agosto de 2025 – 20:55 Wib
Yakarta, Viva – Ministro de defensa, Sjafrie sjamsoeddinha ordenado a las fuerzas de seguridad que tomen medidas firmes, a cualquiera que actúe criminal Saqueo En las casas de oficina del país.
El Ministro de Defensa asegura que el presidente Prabowo esté en el país y luego monitoree la situación nacional.
Reveló esto en una conferencia de prensa que asistió directamente por el jefe de policía nacional, general, Listyo Sigit Prabowo y el comandante TNI General Agus Subianto.
«Si las cosas suceden que se refieren al asunto de seguridad para los propietarios personales y de vivienda del funcionario que experimentó saqueo, los oficiales no dudaron en tomar medidas decisivas», dijo Sjafrie en el Palacio del Estado, domingo 31 de agosto de 2025.
PRABOWO: Dañar las instalaciones públicas es la misma que el desembolso del dinero público
Hizo hincapié en que todos los actos penales que conducen a la destrucción de las instalaciones públicas y la propiedad privada deben tratarse firmemente de acuerdo con la ley vigente en Indonesia.
La misma orden también confirmó que el Ministro de Defensa solicitará, para el autor Acción de disturbios y personas que saquearon la residencia personal y la institución estatal de una persona.
Sjafrie dijo, tni-Polri Tomará medidas firmes contra todos los actores que interrumpen la seguridad y el orden público y la soberanía estatal.
«La Agencia de Inteligencia del Estado está asignada para continuar monitoreando la situación de inteligencia e informar al Presidente en la primera ocasión si hay una dinámica que surge en el campo», dijo.
Anteriormente, el presidente Prabowo Subianto también había revelado lo mismo, donde el estado y el gobierno eran muy respetuosos y abiertos a la libertad de entrega de opiniones y aspiraciones puras de la comunidad. Porque, la libertad de opinión ha sido regulada en el Pacto Internacional de las Naciones Unidas sobre los Derechos Civiles y Políticos Artículo 19, y la ley número 9 de 1998.
«La entrega de aspiraciones se puede hacer pacíficamente», dijo Prabowo.
Sin embargo, el presidente enfatizó que en su implementación había acciones anarquistas, desestabilización estatal, destrucción o quema de instalaciones públicas y causas bajas, entonces funcionarios encargados de hacer cumplir la ley actuará decisivamente contra esto.
Especialmente si la acción es amenazante y saquea casas o agencias públicas o privadas, entonces es una violación de la ley. Por lo tanto, Prabowo enfatizó que el estado debe estar presente para proteger a su gente en estas condiciones.
«Para la policía y tni, estoy dominio «Tomar medidas tan firmemente a todas las formas de destrucción de las instalaciones públicas, saquear casas, así como la interferencia con los centros económicos de acuerdo con la ley aplicable», dijo.
