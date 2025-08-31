El Ministro de Defensa ordenó al aparato que actuara decisivamente a los perpetradores del saqueo de los hogares de los funcionarios estatales

Yakarta, Viva – Ministro de defensa, Sjafrie sjamsoeddinha ordenado a las fuerzas de seguridad que tomen medidas firmes, a cualquiera que actúe criminal Saqueo En las casas de oficina del país.

Reveló esto en una conferencia de prensa que asistió directamente por el jefe de policía nacional, general, Listyo Sigit Prabowo y el comandante TNI General Agus Subianto.

«Si las cosas suceden que se refieren al asunto de seguridad para los propietarios personales y de vivienda del funcionario que experimentó saqueo, los oficiales no dudaron en tomar medidas decisivas», dijo Sjafrie en el Palacio del Estado, domingo 31 de agosto de 2025.

Ministro de Defensa (Defensa) Sjafrie Sjamsoeddin

Hizo hincapié en que todos los actos penales que conducen a la destrucción de las instalaciones públicas y la propiedad privada deben tratarse firmemente de acuerdo con la ley vigente en Indonesia.

La misma orden también confirmó que el Ministro de Defensa solicitará, para el autor Acción de disturbios y personas que saquearon la residencia personal y la institución estatal de una persona.

Sjafrie dijo, tni-Polri Tomará medidas firmes contra todos los actores que interrumpen la seguridad y el orden público y la soberanía estatal.

«La Agencia de Inteligencia del Estado está asignada para continuar monitoreando la situación de inteligencia e informar al Presidente en la primera ocasión si hay una dinámica que surge en el campo», dijo.

Anteriormente, el presidente Prabowo Subianto también había revelado lo mismo, donde el estado y el gobierno eran muy respetuosos y abiertos a la libertad de entrega de opiniones y aspiraciones puras de la comunidad. Porque, la libertad de opinión ha sido regulada en el Pacto Internacional de las Naciones Unidas sobre los Derechos Civiles y Políticos Artículo 19, y la ley número 9 de 1998.

«La entrega de aspiraciones se puede hacer pacíficamente», dijo Prabowo.

Sin embargo, el presidente enfatizó que en su implementación había acciones anarquistas, desestabilización estatal, destrucción o quema de instalaciones públicas y causas bajas, entonces funcionarios encargados de hacer cumplir la ley actuará decisivamente contra esto.

Especialmente si la acción es amenazante y saquea casas o agencias públicas o privadas, entonces es una violación de la ley. Por lo tanto, Prabowo enfatizó que el estado debe estar presente para proteger a su gente en estas condiciones.

«Para la policía y tni, estoy dominio «Tomar medidas tan firmemente a todas las formas de destrucción de las instalaciones públicas, saquear casas, así como la interferencia con los centros económicos de acuerdo con la ley aplicable», dijo.