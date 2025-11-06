El Ministro de Defensa israelí promete "desarmar a Hamás y desmilitarizar Gaza"







El Ministro de Defensa israelí, Israel Katz, prometió el miércoles que el ejército continuaría eliminando a los agentes de Hamas y destruyendo sus túneles dentro de las áreas de Gaza controladas por Israel «sin ninguna limitación». Sus comentarios se produjeron en medio de informes de que el Estados Unidos está instando a Israel a permitir que los terroristas de Hamas atrapados en Rafah regresen a áreas de la Franja que aún están bajo control del grupo.

Katz dijo que el objetivo de Israel sigue siendo «desarmar a Hamás y desmilitarizar Gaza», además de recuperar los cuerpos de los rehenes caídos. La inteligencia israelí estima que aproximadamente 200 hombres armados de Hamás se esconden actualmente en túneles debajo de Rafah. El primer ministro Benjamín Netanyahu ha rechazado concederles un salvoconducto, mientras que el jefe del Estado Mayor de las FDI, el teniente general Eyal Zamir, habría sugerido vincular cualquier posible acuerdo con la devolución del cuerpo del teniente Hadar Goldin, en poder de Hamás desde 2014.

Horas antes, Israel confirmó que el cuerpo devuelto por Hamás durante la noche era el del sargento. Itay Chen. Nacido en Brooklyn, Chen, de 19 años, fue el último rehén con ciudadanía estadounidense. Alrededor de 1.200 personas murieron y 252 israelíes y extranjeros fueron hechos prisioneros por Hamás durante el ataque del 7 de octubre de 2023 al sur de Israel. Los cadáveres de cinco israelíes y dos extranjeros siguen retenidos en Gaza.

