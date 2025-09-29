El Ministro de Defensa de las Exportaciones de Palm de RI a Europa es más fluida gracias a IEU-Cepa

Yakarta, Viva -Minister de comercio, Budi Santoso, alias Busan, aseguró que el Acuerdo de Asociación Económica Integral de la Unión Europea (IEU-CEPA)productos agrícolas de Indonesia.

Porque anteriormente productos agrícolas indonesios como el coco aceite de palmaChocolate, café, soja, caucho, madera, a menudo complicado para ingresar a la Unión Europea porque se considera que desencadena la deforestación.

«Entonces, después de que se termine IEU-CEPA, todo se suavizará. Esperemos que continúe suavizándose», dijo Busan en la oficina del Ministerio de Comercio, Yakarta, el lunes 29 de septiembre de 2025.

Ministro de Comercio, Budi Santoso Foto : [Mohammad Yudha Prasetya]

La prohibición de la entrada para productos agrícolas de Indonesia se describió previamente en la ley anti-deforestación de la Unión Europea (EUDR).

Por lo tanto, Busan también espera que IEU-CEPA realmente pueda proporcionar una serie de beneficios para el sector comercial y exportar Indonesia al continente azul.

Porque además de abrir el acceso al mercado, el Ministro de Comercio evalúa que este acuerdo comercial también proporcionará conveniencia en términos de barreras comercialesIncluso de Eudr en sí.

El comercio total de Indonesia con la Unión Europea de enero-julio de 2025 se registró en US $ 18 mil millones, un aumento del 4.34 por ciento en comparación con el mismo período del año pasado. Con IEU-CEPA, sin duda eliminará hasta el 98 por ciento del total de tarifas, aumentará las exportaciones, para abrir nuevos empleos.

Busan también se dirige al Acuerdo Comercial IEU-CEPA que se implementará en 2026. Porque en la actualidad, de acuerdo con él, todavía debe haber una serie de esfuerzos de coordinación para implementar el acuerdo.

«Si es posible, esperamos que el próximo año nos completen el próximo año», dijo.