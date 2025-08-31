El Ministro de Defensa asegura que el presidente Prabowo esté en el país y luego monitoree la situación nacional.

Yakarta, Viva – Ministro de defensa (Ministro de Defensa) Sjafrie sjamsoeddin Asegurar que el presidente Prabowo Subianto se encuentre actualmente en el país y continúa monitoreando el desarrollo de situaciones nacionales, especialmente las que ocurren en Yakarta.

Esto fue transmitido por el Ministro de Defensa Sjafrie al emitir un comunicado de prensa en el Palacio Presidencial, Yakarta, domingo 31 de agosto de 2025. En esa ocasión, el Ministro de Defensa Comandante de TNITNI General Agus Subiyanto, Jefe de la policía nacional El general de la policía, Listyo S Prabowo, jefe de bin Herindra, ministro de asuntos del hogar Tito Karnavian, Ksad General Tni Maruli Simanjuntak, Ksal Admiral Tni Muhammad Ali y Ksau Marshal Tni M Tonny Harjono.

«El presidente se encuentra actualmente en el país y continúa monitoreando los desarrollos en nuestra región nacional, especialmente en la ciudad capital, Yakarta», dijo el ministro de Defensa Sjafrie Sjamsoeddin después de asistir a la sesión plenaria del gabinete rojo y blanco en el Palacio Presidencial, Yakarta, el domingo 31 de agosto de 2025.

Según él, Prabowo enfatizó que la Policía Nacional y el TNI permanecen sólidos, trabajan juntos y trabajan juntos para llevar a cabo la tarea de mantener la seguridad y la comodidad para el pueblo indonesio.

El presidente Prabowo, continuó, también asignó al jefe de la policía nacional y al comandante de TNI para no dudar en tomar medidas y firmes medidas en contra de la aparición de violaciones de la ley y violaciones de la aplicación de la ley.

«El presidente confirma que todas las violaciones penales, tanto en forma de destrucción de objetos, instalaciones públicas y propiedad privada, deben tratarse firmemente y de acuerdo con la ley», dijo Sjafrie Sjamsoeddin.

«Si las cosas suceden con respecto a la seguridad personal o al propietario de los funcionarios que experimentan el saqueo, entonces los oficiales no dudan en tomar medidas firmes contra los perpetradores», continuó

Se pidió a la policía y al TNI que se firmen en todas las cosas que perturbaban la seguridad, el orden público y la soberanía del estado unitario de la República de Indonesia.

En esa ocasión, dijo que Prabowo asignó a la Agencia de Inteligencia del Estado para monitorear la dinámica de la inteligencia e informar inmediatamente al Presidente.

El Ministro del Interior, Tito Karnavian, fue ordenado a continuar coordinando con el gobierno regional, incluso en el monitoreo de los desarrollos económicos que necesitan la gente.

El comandante de TNI junto con el jefe de gabinete de la TNI Matra también mantendrá la seguridad nacional y frenará el uso de recursos naturales que no están de acuerdo con las disposiciones de la ley.

Se le pidió al Jefe de la Policía Nacional que continuara cooperando con el Fiscal General, St. Burhanuddin, para mejorar la ley rápidamente contra las violaciones en todas las regiones nacionales.

«Este es el mensaje que necesito transmitir con las instrucciones del Presidente para ser conocido y entendido por todos los pueblos indonesios. El Presidente siempre será junto con la gente para luchar por los intereses de las personas junto con el apoyo de TNI, Polri y todas las organizaciones sociales», dijo «, dijo», dijo.