El Ministro de Cultura, Fadli Zon, quiere registrar Dangdut como patrimonio cultural inmaterial ante la UNESCO

Jacarta – Ministro de Cultura Zona Fadli expresar el deseo de registrarse música dangdut como parte del patrimonio cultural inmaterial UNESCOuna organización dependiente de las Naciones Unidas que promueve la cooperación en educación, ciencia y cultura.

«Esperemos que en el futuro podamos registrar esto como patrimonio cultural inmaterial ante la UNESCO», dijo, citado en un comunicado de prensa del ministerio recibido en Yakarta el miércoles.

«Ojalá podamos crear una ola de dangdut. En el futuro, no sólo deberíamos disfrutar de la música coreana, sino que el mundo también debería disfrutar de nuestro dangdut. ¿De acuerdo?» dijo.

Mientras asistía a un concierto titulado «Pandangan Pertama: Tributo a A. Rafiq» en Yakarta el martes 28 de octubre, el Ministro de Cultura afirmó que el apoyo estatal a los esfuerzos para promover la música dangdut estaba en consonancia con el mandato constitucional de promover la cultura nacional.

«Esta ola de dangdut debe contribuir a la civilización mundial, porque según lo dispuesto en el artículo 32, párrafo (1) de la Constitución de 1945, el Estado promueve la cultura nacional indonesia en medio de la civilización mundial garantizando que la sociedad mantenga y desarrolle los valores culturales», explicó.

«Por eso nuestra cultura, incluido el dangdut, debe contribuir al mundo», afirmó.

El Ministro de Cultura agradeció la iniciativa de la familia extendida de A. Rafiq de celebrar un concierto para conmemorar el viaje de la leyenda de la música dangdut de Indonesia.

En el concierto titulado «Primera vista: Tributo a A. Rafiq» se presentaron las obras distintivas de A. Rafiq.

Se invitó al público a recordar la época dorada del dangdut con la interpretación de canciones como «From the Eyes Down to the Heart», «Ada-Ada Saja», «Paris Berantai», «Milikku 2», «Most Beautiful in the World» y «Pandangan Pertama» en el concierto.

«El Ministerio de Cultura realmente aprecia y apoya este concierto. El dangdut es música muy importante y original de Indonesia. Por supuesto, hay influencias y aculturación de varios lugares, pero la música dangdut es música original de Indonesia», dijo Fadli.

Llamó a A. Rafiq una figura importante en el desarrollo de la música dangdut en Indonesia.

Según él, A. Rafiq dejó una profunda huella en el mundo del entretenimiento de Indonesia con su trabajo como cantante, compositor y actor.

«Sus obras son extraordinarias y han supuesto una gran contribución e inspiración, especialmente para las generaciones anteriores», afirmó el ministro de Cultura, Fadli Zon. (Hormiga)