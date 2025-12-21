El Ministro de Cultura apunta a que la cultura de Tempe se incluya en la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2026

Jacarta – Ministro de Cultura (Ministro de Cultura) República de Indonesia, Zona Fadliconfirma el compromiso del Gobierno con la promoción de la Cultura Tempe para ser designado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad UNESCO en 2026.

Lea también: La isla de Komodo será nombrada uno de los mejores destinos turísticos del mundo en 2026



También expresó la esperanza de que la solicitud de Indonesia para Tempe Culture pueda producir resultados positivos en el proceso de evaluación a nivel internacional.

«Es de esperar que la cultura de Tempe, que hemos solicitado desde principios del año pasado (2024), el próximo año (2026) pueda ser designada como parte del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO», dijo Fadli al margen del Festival Cultural de Tempe: Patrimonio vivo de Indonesia para el mundo en Yakarta, el domingo 21 de diciembre de 2025.

Lea también: El Gobierno designa 85 nuevos bienes culturales nacionales, que ya ascienden a 313





Ilustración de guiso de tofu y tempeh

Anteriormente, el Gobierno de Indonesia presentó oficialmente la Cultura de Tempe a la UNESCO a finales de marzo de 2024 a través del mecanismo de nominación de Patrimonio Cultural Inmaterial.

Lea también: El gobierno ha designado además 514 patrimonios culturales inmateriales de Indonesia, ahora hay 2.727



La presentación cubre prácticas culturales, conocimientos tradicionales, valores sociales y el papel de la comunidad en el mantenimiento de la sostenibilidad del tempeh como patrimonio vivo que continúa desarrollándose en la actualidad.

El reconocimiento mundial de la cultura Tempe se considera importante porque el tempeh representa la sabiduría local de Indonesia en la gestión sostenible de los alimentos.

El proceso de fermentación del tempeh es el resultado de la adaptación de la comunidad al medio ambiente, utilizando materias primas locales y contiene fuertes valores de cooperación mutua en sus prácticas de fabricación.

Así, el tempeh no sólo funciona como fuente de alimento, sino también como expresión cultural que refleja la identidad nacional.

Además del aspecto cultural, también se espera que el reconocimiento de la UNESCO fortalezca la posición del tempeh a nivel mundial como alimento saludable. Se sabe que Tempe contiene proteína vegetal de alta calidad, es respetuoso con el medio ambiente y es relevante para la tendencia mundial hacia patrones de consumo más sostenibles.

La designación como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad ampliará el reconocimiento del tempeh como superalimento de Indonesia y al mismo tiempo mejorará la imagen de la nación ante los ojos del mundo.

A través de este reconocimiento internacional, continuó Fadli, espera fomentar la protección, el desarrollo, la utilización y el desarrollo de la cultura Tempe de manera sostenible.

Esto incluye fortalecer el papel de la comunidad fabricante de tempe, aumentar la capacidad de los actores empresariales, así como la colaboración intersectorial para garantizar la disponibilidad de materias primas y la sostenibilidad de las prácticas culturales de tempeh en el futuro.