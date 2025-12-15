El Ministro de Comunicaciones y Tecnología afirma que se ha recuperado el 87 por ciento del BTS de la red Aceh

Jacarta – Ministro de Comunicaciones y Digital Meutya Hafid afirmó que el gobierno está centrando esfuerzos para restaurar las redes de telecomunicaciones en Acehparecía transmitir hasta un 87 por ciento estación transceptora base (BTS) se ha recuperado en la provincia.

«En Aceh, el número total de BTS afectados el 26 de noviembre fue de 3.735, de los cuales 3.283 BTS se han recuperado o el 87,89 por ciento. Bueno, amigos, los BTS están cubiertos», dijo Meutya en el Complejo del Palacio Presidencial de Yakarta, el lunes.

Sin embargo, Meutya dijo que no todos los BTS que han sido recuperados pueden operar de inmediato porque todavía dependen de la disponibilidad de electricidad estable o del soporte de un generador.



Ministro de Comunicaciones y Tecnología, Meutya Hafid. Foto : VIVA.co.id/Natania Longdong

Dijo que el número de BTS que no habían sido completamente restaurados era de 452 unidades o alrededor del 12 por ciento, ya sea porque no habían sido reparados o porque las líneas de acceso aún no eran accesibles.

Mientras tanto, actualmente hay alrededor de 2.194 BTS que están realmente operativos, o cerca del 50 por ciento del total de BTS afectados en Aceh.

Según Meutya, varias zonas como Bener Meriah, Takengon y Aceh Tamiang aún requieren tratamiento adicional debido a los importantes desafíos que plantea la restauración de la red.

Para superar esta condición, el Ministerio de Comunicaciones y Digital está incentivando a los operadores de telecomunicaciones a aumentar las entregas de generadores como una solución temporal.

«También hemos alentado a los operadores a enviar más generadores. Así que la solución temporal es que los alientemos a enviar más generadores», afirmó.

Meutya añadió que técnicamente alrededor del 87 por ciento de las BTS que han sido restauradas pueden funcionar inmediatamente si el suministro eléctrico vuelve a la estabilidad.

El gobierno y los operadores también han combinado datos y continúan pidiendo una recuperación acelerada de la red en medio de condiciones de campo difíciles. En cuanto al objetivo de recuperación, todavía depende en gran medida de la restauración de la infraestructura de apoyo, especialmente la electricidad.

«Así que si nos fijamos en el objetivo de cuándo, tal vez lo que dijimos antes también dependa de otras disponibilidades, incluida la electricidad», dijo Meutya. (Hormiga)