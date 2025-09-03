El Ministro de Comercio llama a CPU, teléfonos inteligentes, hasta que los autos eléctricos hacen que las importaciones de RI se elevan

Yakarta, Viva -Minister de comercio, dijo Budi Santoso, alias Busan, el aumento en las importaciones de Indonesia para el período de enero-julio de 2025 fue respaldado por un aumento en la demanda de bienes de capital como la unidad de procesamiento central (UPC), Auto eléctricoa un teléfono inteligente.

Explicó que las importaciones de Indonesia en enero-julio de 2025 se registraron en US $ 136.51 mil millones, o crecieron 3.41 por ciento (CTC), que estaba dominada materia prima Ayudante con una participación del 71 por ciento, bienes de capital 20.05 por ciento y bienes de consumo 8.94 por ciento.

«Algunas de las causas del aumento de las importaciones de bienes de capital son el aumento de las importaciones de la Unidad de Procesamiento Central (CPU), automóviles eléctricos, equipos de navegación de barcos, dispositivos de recepción de señales y teléfonos inteligentes», dijo Busan en su declaración, miércoles 3 de septiembre de 2025.

Agregó que este aumento fue impulsado por las importaciones no petroleras y de gas que aumentaron un 6.97 por ciento a US $ 118.13 mil millones, en comparación con el período de enero-julio de 2024.

En comparación con el período de enero-julio de 2024, hubo un aumento en las importaciones de bienes de capital en un 20.56 por ciento y las importaciones de materias primas o ayudantes en un 0.15 por ciento (CTC), mientras que la importación de bienes de consumo cayó un 2,47 por ciento.

«Para materia prima o productos auxiliares, aumento de la importación Lo más alto es en barras de oro, frijoles de cacao, compuestos químicos para discos electrónicos, azufre y nafta «, dijo el ministro de comercio.

Busan explicó, las importaciones de bienes de consumo descendieron, especialmente en combustible diesel, aire acondicionado, ajo, crema no láctea y peras.

Mientras que los productos no importantes de petróleo y gas con el mayor aumento incluyen el cacao y sus preparaciones (HS 18) aumentaron un 148,22 por ciento; metales preciosos, joyas o gemas (HS 71) 87.67 por ciento; y sal, azufre, piedra y cemento (HS 25) 69.16 por ciento (CTC).

Cuando se ve en base al país de origen, BUSAN continuada, las importaciones no petroleras y de gas de Indonesia para el período de enero-julio de 2025 estuvieron dominados por China, Japón y los EE. UU., Con una contribución combinada de 52.65 por ciento a las importaciones totales no petroleras y de gas.

«Y para el país de origen las importaciones con el mayor aumento es Ecuador con 135.25 por ciento, los Emiratos Árabes Unidos del 79.10 por ciento y Canadá 33.43 por ciento», dijo.