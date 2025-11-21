El Ministro de Comercio garantiza la estabilidad de los precios de los alimentos antes de Navidad, consulte la lista

Jacarta – Ministro de Comercio, Budí Santoso, confirmando las condiciones precio Las necesidades básicas en varias regiones aún se mantienen estables, de cara a los períodos de Navidad de 2025 y Año Nuevo de 2026 (nataru).

Dijo que, según los resultados del seguimiento directo en varias ciudades como Padang, Bandung y Surabaya, se informó que no hubo fluctuaciones de precios. alimento lo cual es significativo.

«Ayer fui a Padang, Bandung, antes Surabaya, los precios fueron realmente buenos», dijo Budi en Yakarta, el viernes 21 de noviembre de 2025.

Vendedor de verduras en el mercado tradicional. Foto : Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)

A través del Sistema de Monitoreo de Mercados y Necesidades Básicas (SP2KP), Budi asegura que su partido continuará monitoreando directamente o en tiempo real los precios de una serie de productos básicos estratégicos.

Según él, los productos que necesitan atención o anticipación antes de las Navidades de 2025 y Año Nuevo de 2026 son los chiles, las gallinas y los huevos de gallina de pura raza. Sin embargo, Budi dijo que el factor climático también es una gran preocupación para su partido, porque es probable que interrumpa la producción de chile debido a la alta intensidad de las lluvias.

«Por lo general, lo que tenemos que anticipar para Nataru es el chile. Seguimos coordinando con el chile. El chile suele ser a finales de año y principios de año. Pero en realidad se debe a factores climáticos, porque sigue lloviendo, no a Nataru», dijo.

Aparte de eso, continuó Budi, el Ministerio de Comercio también seguirá fortaleciendo la coordinación con tres asociaciones de agricultores de chile, para garantizar que se mantenga el suministro. La comunicación también se realiza a través de la Dirección General de Comercio Interior (PDN) del Ministerio de Comercio, para monitorear la disponibilidad a nivel de productor y distribuidor.

«Aunque no haya (fluctuación de precios), esperemos que no la haya. Ya estamos en diciembre. Sí, seguiremos anticipándonos», dijo.

Para obtener información, el Banco de Indonesia (BI) a través del Centro Nacional de Información Estratégica sobre Precios de los Alimentos (PIHPS) informó que el precio de los huevos de gallina de raza pura ha caído a 29.000 IDR por kilogramo (kg). Los datos del PIHPS del viernes por la mañana también señalaron que el precio de la carne de vacuno de calidad I también cayó a 120.000 IDR. por kilogramoasí como carne de vacuno de calidad II a un precio de 110.000 IDR el kg.

Luego, el precio de las chalotas alcanzó las 40.000 IDR por kg y el precio del ajo fue de 30.000 IDR por kg. Mientras tanto, el precio del pimiento rojo de cayena es de 28.000 IDR por kg, el precio del chile rojo grande es de 52.000 IDR por kg, el precio del chile rojo rizado es de 56.100 IDR por kg y el precio de la pimienta de cayena verde es de 22.000 IDR por kg.