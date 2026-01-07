El Ministro de Comercio dijo que las importaciones en enero-noviembre de 2025 estarán dominadas por las materias primas

Jacarta – El ministro de Comercio, Budi Santoso, transmitió la estructura. importar En enero-noviembre de 2025 seguirá dominado por las importaciones. materia prima o ayudante. Dijo que las materias primas o auxiliares se registraron en 70.27 por ciento de las importaciones totales, seguido bienes el capital el 20,55 por ciento y los bienes de consumo el 9,18 por ciento.

En comparación con enero-noviembre de 2024, Budi dijo que las importaciones de bienes de capital aumentaron un 18,54 por ciento, mientras que las importaciones de bienes de consumo abajo un 2,02 por ciento, y las materias primas o auxiliares un 1,46 por ciento.

«El aumento de las importaciones de bienes de capital que alcanzó el 18,54 por ciento también se debió al aumento de las importaciones de unidades centrales de procesamiento (CPU), teléfonos inteligentes, coches eléctricos (que no sean completamente derribados/CKD) y estaciones base», dijo Budi en su declaración del miércoles 7 de enero de 2026.

Añadió que las importaciones de productos de materias primas o auxiliares experimentaron la caída más profunda en el período enero-noviembre de 2025, a saber, fuel oil, azúcar de caña, soja, harina para alimentación animal y polipropileno.

Por otro lado, cayeron las importaciones de bienes de consumo, especialmente de máquinas de aire acondicionado, ajos, automóviles eléctricos (CKD), cremas vegetales y medicamentos.

En noviembre de 2025, el volumen de importaciones de Indonesia se registró en 19.860 millones de dólares EE.UU. Este valor disminuyó un 9,09 por ciento en comparación con octubre de 2025 mes a mes (mtm). El valor de las importaciones para noviembre de 2025 se compone del sector no petrolero y del gas, que asciende a 17.000 millones de dólares australianos, y del sector del petróleo y el gas, que asciende a 2.860 millones de dólares estadounidenses.

En conjunto, las importaciones de Indonesia en enero-noviembre de 2025 alcanzaron los 218.020 millones de dólares, o crecieron un 2,03 por ciento (CtC).

«Este aumento fue causado por las importaciones distintas del petróleo y el gas, que aumentaron un 4,37 por ciento a 188.61 mil millones de dólares en comparación con enero-noviembre de 2024, que ascendieron a 180.71 mil millones de dólares», dijo Budi.

Varios productos importados distintos del petróleo y el gas que experimentaron el mayor aumento fueron la sal, el azufre, la piedra y el cemento (SA 25), con un 70,89 por ciento; cacao y sus productos elaborados (SA 18) 54,53 por ciento; así como productos químicos diversos (SA 38) 36,12 por ciento (CtC).

Según el país de origen, las importaciones distintas de petróleo y gas de Indonesia en enero-noviembre de 2025 estuvieron dominadas por China, Japón y Estados Unidos, con una contribución combinada que alcanzó el 52,87 por ciento del total de las importaciones distintas de petróleo y gas.

En tanto, el país de origen de las importaciones con mayor incremento respecto a enero-noviembre de 2024 fue México con 234.22 por ciento, Emiratos Árabes Unidos 74.86 por ciento y España 38.32 por ciento (CtC).

La balanza comercial de Indonesia en noviembre de 2025 volvió a registrar un superávit de 2.660 millones de dólares estadounidenses, o mayor que el superávit de octubre de 2025, que ascendió a 2.390 millones de dólares estadounidenses.