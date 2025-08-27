El ministro de Comercio de Qatar, Ahmed Al-Sayed, llega a la Delegación de Inversión líder en India







Ministerio de Asuntos Externos (Algo) El portavoz Randhir Jaiswal acogió el miércoles al Ministro de Estado de Asuntos de Trabajo Exterior Ahmed Bin Mohammed Al-Sayed de Qatar, quien llegó a India liderando una delegación de inversión de alto nivel.

Llevando a X, Randhir Jaiswal escribió: «Cálida bienvenida a la India. Ministro de Estado para Asuntos de Comercio Exterior, el Dr. Ahmed Bin Mohammed Al-Sayed de Qatar, quien lidera una delegación de inversión de alto nivel de Qatar llegó a India hoy».

La visita se produjo meses después de que Ahmed bin Mohammed Al-Sayed destacó en febrero que Katar estaba ansioso por expandir su asociación económica con India más allá del sector tradicional de petróleo y gas, con un enfoque en nuevas oportunidades e inversiones comerciales. Se esperaba que la visita se desarrollara sobre esa visión y fortaleciera aún más la cooperación económica bilateral.

En una conversación exclusiva con ANI, Al Sayed destacó la importancia de la visita del Amir de Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, a la India. Hizo hincapié en que la visita reflejaba la fuerte asociación estratégica entre las dos naciones en varios sectores.

«Nos estábamos enfocando en cultivar el negocio de no petróleo y gas donde podríamos unirnos con la India. Demos la bienvenida a los empresarios indios», dijo Al Sayed.

Qatar e India habían compartido fuertes relaciones comerciales y comerciales durante muchos años, particularmente en el sector energético. Sin embargo, con el comercio global evolucionando rápidamente y el creciente impacto de la inteligencia artificial y tecnologíaQatar estaba buscando ampliar su enfoque más allá del petróleo y el gas.

«El mundo de hoy estaba cambiando dramáticamente en términos de comercio y negocios y la aplicación de la tecnología y la IA. Continuamos invirtiendo en petroquímicos, petróleo y gas en Qatar. Nos estábamos enfocando en el crecimiento del negocio de los petróleo y el gas donde podríamos unirnos con la India», afirmó.

Al Sayed también alentó a las empresas indias a explorar oportunidades de inversión en Qatar. Aseguró que el gobierno de Qatar estaba trabajando activamente para fortalecer los lazos económicos con la India y crear más asociaciones en varios sectores.

«Estábamos dando la bienvenida a los empresarios indios. Estábamos alentando a nuestra sociedad empresarial, el gobierno y el sector público a invertir más en India y crear más asociaciones en diferentes sectores», agregó.

Expresando su entusiasmo por la visita, Al Sayed dijo que esperaba fortalecer aún más la relación económica entre las dos naciones.

«Estaba muy contento y contento de estar en India y esperaba mejorar la asociación aún más al siguiente nivel», agregó.

Qatar había sido uno de los socios clave de la India en la región del Golfo, con ambos países que participan en colaboraciones comerciales y de inversión. Se esperaba que la visita del Amir de Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, aumente aún más cooperación económicaApertura de nuevas vías para empresas en ambos países.

El Qatar Amir estaba en una visita de estado de dos días a la India en febrero. Fue acompañado por una delegación de alto nivel, incluidos ministros, altos funcionarios y una delegación comercial. Anteriormente había venido a la India en una visita estatal en marzo de 2015.

