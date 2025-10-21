El Ministro de Comercio de Busan da pruebas de la autosuficiencia alimentaria de Indonesia

Jacarta – Ministro de Comercio Budi Santoso (Busán) explica que exportar La agricultura indonesia aumentó un 38,25 por ciento en el período enero-agosto de 2025. El valor se registró en 4.570 millones de dólares.

En el mismo período del año anterior, las exportaciones agrícolas registraron un valor de 3.300 millones de dólares. Según Budi, esto es una prueba de que Indonesia está experimentando autosuficiente alimento.

«Esta exportación agrícola aumentó considerablemente en un 38,25 por ciento. Esto significa que esto indica que existe autosuficiencia alimentaria. Porque no sólo satisfacemos las necesidades internas, sino que nuestras exportaciones son bastante buenas», dijo Budi, en Yakarta, el martes 21 de octubre de 2025.

Explicó que, con base en datos del Ministerio de Comercio, en el periodo enero-agosto de 2025, las exportaciones de cacao y cacao procesado se registraron por 2 mil 520 millones de dólares, animales vivos por 6,15 millones de dólares, café, té, yerba mate y especias por 2,220 millones de dólares, carnes procesadas, pescado procesado, crustáceos, moluscos o invertebrados acuáticos procesados, o insectos por 993,36 millones de dólares.

Además, los pescados y crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos 2.670 millones de dólares, los preparados comestibles diversos 1.250 millones de dólares, las hortalizas 23.020 millones de dólares, y las frutas y cáscaras comestibles, cáscaras de cítricos o melones 954 millones de dólares.

En enero-agosto de 2025, el crecimiento de las exportaciones de Indonesia alcanzará el 7,7 por ciento. Este crecimiento de las exportaciones está en consonancia con la balanza comercial de Indonesia, que ha experimentado un superávit durante 64 meses consecutivos desde 2020.



Ministro de Comercio Budi Santoso. Foto : [Mohammad Yudha Prasetya]

El superávit comercial aumentó un 53,3 por ciento, de 19.000 millones de dólares en enero-agosto de 2024 a 29.000 millones de dólares en el mismo período de este año.

Para mejorar el desempeño de las exportaciones, el gobierno ha firmado varios acuerdos. Actualmente, Indonesia ha celebrado 24 acuerdos comerciales, entre ellos acuerdos comerciales preferenciales (ACP), acuerdos de libre comercio (ALC) y acuerdos integrales de asociación económica (CEPA) con 30 países. (Hormiga)