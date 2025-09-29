El Ministro de Comercio admite que muchos acuerdos comerciales no se han utilizado de manera óptima

Yakarta, Viva – El Ministro de Comercio, Budi Santoso Alias ​​Busan reconoció, hasta ahora utilización El acuerdo comercial indonesio sigue siendo bajo, algunos incluso solo alcanzan alrededor del 60-70 por ciento.

De hecho, Indonesia ya tiene alrededor de 20 acuerdo comercial que se ha estado ejecutando, 10 acuerdos en la etapa de ratificación, y otros 16 acuerdos aún están en el proceso de negociación.

Por lo tanto, el Ministro de Comercio afirmó que el Gobierno alentará la utilización o utilización de los acuerdos comerciales en el Acuerdo Integral de Asociación Económica (CEPA) al máximo, incluso en ICA-CEPA e IEU-CEPA.

Ministro de Comercio Budi Santoso. Foto : [Mohammad Yudha Prasetya]

«Ya tenemos muchos acuerdos comerciales, pero su uso Aún no máximo. Solo hay 60 por ciento, 70 por ciento «, dijo Busan en la oficina del Ministerio de Comercio, Yakarta, el lunes 29 de septiembre de 2025.

En este esfuerzo, el Ministro de Comercio aseguró que aumentaría una serie de estrategias para que el uso de acuerdos comerciales pudiera alcanzar el 100 por ciento. Uno de los esfuerzos, por ejemplo, a través de la aplicación de una preferencia del Certificado de Origen (SKA) automáticamente.

Donde, las preferencias automáticas de SKA son lo que luego facilitará a los actores comerciales para que no necesiten realizar una gestión administrativa manualmente.

«La política de exportación con preferencia SKA será más tarde cuando desee exportar acero a Canadá, no hay otra opción. Debe usar las preferencias de SKA, por sistema. Entonces nosotros (Ministerio de Comercio) cambiaremos el sistema», dijo.

Del mismo modo, el Director General del Ministerio de Comercio Internacional de Negociaciones de Comercio, Djatmiko Bris Witjaksono, enfatizó que los acuerdos comerciales acordados no se detuvieron aquí, y deben ser seguidos juntos por todas las partes para que el logro no fuera en vano.

Según él, los gobiernos centrales y regionales deben tener una comprensión integral de este acuerdo. Además, todas las partes también deben asegurarse de que los actores comerciales relacionados puedan aprovechar el acuerdo con óptimo.

«Entonces mis actores comerciales esperan que puedan estudiar cuidadosamente todos los compromisos en el acuerdo, lo que puede ser utilizado Por amigos de los actores comerciales, para que este acuerdo realmente proporcione beneficios a todas las personas indonesias «, dijo.