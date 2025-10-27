El ministro de Bosques, Raja Juli, pide disculpas a los papúes por la quema de la corona de Cenderawasih

Jacarta – Ministro de Silvicultura (Ministro de Silvicultura) rey julio antoni pidió disculpas a todo el pueblo papú por el incendio provocado Corona Cenderawasih por el Centro Regional de Conservación de Recursos (BKSDA) Papúa.

«En nombre del Ministerio de Silvicultura, pido disculpas para que lo sucedido quede registrado y planeo reunir hoy a través de Zoom (en línea) a todos los BKSDA para hacer otro inventario de lo que en la sociedad se considera tabú o sagrado, para que cuando haya aplicación de la ley no violemos cosas como esta», dijo el ministro de Silvicultura, Raja Juli Antoni.

Durante la visita de trabajo en receso de la Comisión IV de la RPD en Denpasar, Bali, el lunes, explicó por primera vez que destruir pruebas en forma de compensaciones y coronas de Cenderawasih en el proceso de aplicación de la ley contra el comercio de animales salvajes protegidos no estaba mal.



Quema de la Corona de Cenderawasih BKSDA Papua

Legalmente, esta acción fue correcta, dijo, pero si se presta atención a la sabiduría local, las acciones de su personal no fueron contextuales, lo que resultó en ofender al pueblo papú.

Hay normas que la BKSDA debe entender, por eso ayer el Ministro de Bosques, Raja Juli, envió el otro escalón directamente a Papúa para dialogar con el Consejo Popular de Papúa (MRP) y los estudiantes.

«Así que, para que esto no suceda en Papúa, también en Bali, etc., reuniré a todos los directores de los centros en línea para explorar los valores de sabiduría local, los tabúes y los términos locales que nos indican que tengamos cuidado», dijo.

A partir del caso Mahkota Cenderawasih, el Ministro de Bosques destacó algo más importante, a saber, el desafío del crecimiento silvestre endémico de Cenderawasih, pidiendo así al pueblo papú que proteja su riqueza.

«Nuestro desafío con el ave de Cenderawasih es que su crecimiento silvestre es extraordinario ahora, hay muchos tipos de esta ave y no todos tienen éxito en cautiverio, hay muchos desafíos, son más tímidos, la temperatura del aire es cierta, la oscuridad también es cierta», dijo el ministro de Bosques, Raja Juli, recordando que sólo se ha criado con éxito un tipo de Cenderawasih.

Se sabe que la discusión sobre Mahkota Cenderawasih comenzó a partir de una pregunta del miembro de la Comisión IV de la RPD Sulaeman L Hamzah sobre la respuesta del Ministro de Bosques a las protestas del pueblo papú.