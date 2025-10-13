El Ministro de Bosques, Raja Juli, afirma que la superficie forestal y forestal en 2025 disminuyó, ahora es de 213.984 hectáreas

Jacarta – Ministro de Silvicultura (Ministro de Silvicultura) rey julio antoni indica la extensión de los incendios forestales y terrestres (incendios forestales y terrestres) en 2025 alcanzará las 213.984 hectáreas, una disminución significativa en comparación con el pico de incendios forestales y terrestres que se produjo en 2015, con 2,6 millones de hectáreas.

«Con orgullo y gratitud a Allah SWT, podemos anunciar que el número de incendios forestales y terrestres en 2025 ha disminuido en comparación con los incendios forestales y terrestres en 2024», dijo el ministro de Silvicultura, Raja Juli Antoni, en la conferencia de prensa sobre exposición al control forestal y forestal de 2025 en la Oficina del Ministerio de Silvicultura en Yakarta el lunes.

(FOTO ILUSTRACIÓN) Extinción de incendios forestales y terrestres (karhutla). Foto : ENTRE FOTOS/Bayu Pratama S

Dijo que el liderazgo del presidente Prabowo Subianto jugó un papel importante en la reducción de los incendios forestales y terrestres. Destacando que el presidente incluso presidió inmediatamente una reunión limitada sobre el manejo de incendios forestales y terrestres y los preparativos para la modificación del clima y los bombardeos con agua.

Reveló que los incendios forestales y terrestres en 2025 han alcanzado hasta el momento 213.984 hectáreas, frente a 376.805 hectáreas en 2024. Este número también ha disminuido significativamente en comparación con la superficie máxima de incendios forestales y terrestres en 2015 que alcanzó 2.611.411 hectáreas y en 2019 alcanzó 1.649.258 hectáreas.

En detalle, para los incendios forestales y terrestres de este año, la superficie de incendios en turberas alcanzó las 24.212 hectáreas y en terrenos minerales 189.772 hectáreas.

Aparte de eso, hubo 2.248 puntos de acceso para el período del 1 de enero al 26 de septiembre de 2025, este número disminuyó en 23,9. por ciento respecto a 2024 de 2.954 puntos.

Dijo que el éxito en la prevención y control de incendios forestales y terrestres en 2025 será gracias a la colaboración entre Ministerio de Silvicultura, TNI, Polri, BMKG, BNPB, gobierno local y comunidad.

«Basado en el satélite Terra/Aqua (NASA) con un alto nivel de confianza (80 por ciento), muestra que en 2025 se registrarán 2.248 puntos, mientras que en el mismo período en 2024 serán 2.954 puntos, o una disminución de 706 puntos (23,90 por ciento)», dijo Raja Antoni.

Añadió que el fortalecimiento de Manggala Agni, las operaciones de modificación del clima y las patrullas integradas en áreas vulnerables habían contribuido en gran medida a la supresión de los puntos críticos. El rey Antoni reiteró que no se comprometerá con quienes cometieron violaciones que provocaron incendios forestales y terrestres.

«También nos aseguramos de que la aplicación de la ley sea estricta. No habrá ningún compromiso con los autores de incendios intencionales, tanto particulares como empresas», explicó. (Hormiga)