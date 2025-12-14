El ministro de Bihar, Nitin Nabin, nombrado presidente nacional de trabajo del BJP







El Ministro de Bihar, Nitin Nabin, fue nombrado el domingo Presidente Nacional de Trabajo del Partido Bharatiya Janata (BJP), una medida que se considera una señal de un cambio generacional en el partido gobernante y lo posiciona como un probable sucesor del jefe del partido J.P Naddainformó la agencia de noticias PTI.

El hombre de 45 años es hijo del fallecido Nabin Kishore Prasad Sinha, un veterano líder del BJP y ex miembro de la Asamblea Legislativa (MLA). Los líderes del partido lo describieron como dinámico, ideológicamente arraigado y profundamente comprometido con la organización. Cinco veces MLA del distrito electoral de la Asamblea de Bankipur en Bihar, ha servido dos veces como ministro en el gobierno estatal.

Líderes dijo que sus mandatos ministeriales en Bihar y su papel como responsable del BJP en Chhattisgarh estuvieron marcados por un liderazgo organizativo eficaz.

La junta parlamentaria del partido eligió a Nabin para el puesto, informó el PTI.

«La junta parlamentaria del Partido Bharatiya Janata ha nombrado a Nitin Nabin, ministro del gobierno de Bihar, presidente nacional en funciones del Partido Bharatiya Janata con efecto inmediato», dijo el secretario general nacional del BJP, Arun Singh, en una notificación.

Nabin, que pertenece a la comunidad Kayastha, se encuentra entre los líderes más jóvenes designados para el cargo y es ampliamente visto como un sucesor potencial de Nadda, de 65 años, quien fue nombrado en enero de 2020 y recibió prórrogas para liderar el partido hasta las elecciones de Lok Sabha de 2024.

Karinatu Nain, Primer Ministro Narendra Modi lo describió como un “Karyakarta trabajador” y expresó su confianza en que su energía y dedicación fortalecerían al partido.

«Es un líder joven e industrioso con una rica experiencia organizacional y tiene un historial impresionante como MLA y como Ministro en Bihar durante múltiples mandatos. Ha trabajado diligentemente para satisfacer las aspiraciones de la gente. Es conocido por su naturaleza humilde y su estilo de trabajo arraigado. Estoy seguro de que su energía y dedicación fortalecerán a nuestro Partido en los tiempos venideros. Felicitaciones a él por convertirse en el Presidente Nacional Trabajador del BJP», dijo Modi en X.

Shri Nitin Nabin Ji se ha distinguido como un Karyakarta trabajador. Es un líder joven e industrioso con una rica experiencia organizacional y tiene un historial impresionante como MLA y como Ministro en Bihar durante múltiples mandatos. Ha trabajado diligentemente para cumplir con los deseos de las personas… – Narendra Modi (@narendramodi) 14 de diciembre de 2025

Nabin también ha trabajado extensamente con Yuva Morcha del BJP. Su nombramiento refleja el enfoque del partido en un liderazgo capaz y subraya un cambio generacional, dijeron los líderes.

BJP El presidente JP Nadda también felicitó a Nabin y dijo que confiaba en que el partido alcanzaría nuevas alturas bajo su liderazgo.

“Extiendo mis más sinceras felicitaciones al dinámico líder del BJP de la tierra sagrada del conocimiento y la cultura, Bihar, y al Ministro del Gobierno de Bihar, Shri Nitin Nabin ji, por su nombramiento como Presidente Nacional Trabajador del Partido Bharatiya Janata”, dijo Nadda en X. “Estoy plenamente seguro de que bajo la dirección del estimado Primer Ministro Shri Narendra Modi ji y su liderazgo, la organización alcanzará nuevas alturas con los sentimientos de construcción nacional y servicio público. Mis más sinceros deseos para su ilustre y exitoso mandato”.

(Con entradas PTI)









Fuente