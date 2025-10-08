El ministro de Bihar, Kumar, dice: ‘NDA decidirá compartir asientos solo después de las discusiones’







Con las elecciones de Bihar a solo unas pocas semanas de distancia, la NDA ha estado en una oleada para decidir la relación de intercambio de asientos. Antes de las próximas elecciones de la Asamblea, el ministro de Bihar, Shravan Kumar, dijeron el lunes los líderes de la Alianza Democrática Nacional (NDA) pronto finalizará el intercambio de asientos a través de discusiones.

Mientras hablaba con los medios de comunicación, Kumar afirmó que «los líderes de la Alianza NDA encontrarán una solución a todo a través de las discusiones. Cada persona de un partido mantiene sus puntos de vista», según lo citado por ANI.

Mientras tanto, el líder del Congreso, Sachin Pilot, mientras expresaba su optimismo sobre las próximas elecciones de Bihar, anunció que los detalles para compartir asientos dentro del Mahagathbandhan se revelarían pronto.

Hablando con los medios, Sachin piloto Expresó confianza en las perspectivas del bloque de la India, enfatizando que el deseo del cambio del público es palpable, impulsado por problemas como el desempleo, la pobreza y la migración. Pilot afirmó: «El público ha decidido, y habrá un cambio en Bihar … nuestra alianza está recibiendo mucho apoyo en el terreno … nuestra alianza ganará elecciones con un gran margen … anunciaremos el intercambio de asientos en uno o dos días», según ANI.

La alianza se disputará contra la Alianza Nacional Democrática, que comprende BJP, JD (U), LJP (RV), Ham y otros. El Mahagathbandhan comprende el Rashtriya Janata Dal (RJD), el Congreso, el Partido Vikassheel Insaan y otros partidos izquierdos, incluidos el CPI y el CPI (ML), en Bihar.

Anteriormente, la Comisión Electoral ya había anunciado el cronograma para las elecciones de la Asamblea de Bihar. Los 243 asientos de la Asamblea irán a las urnas en dos fases el 6 y el 11 de noviembre, con el recuento de votos programados para el 14 de noviembre.

Según lo informado por la agencia de noticias ANI, el número total de electores en la lista final es de 7,42 millones de rupias, mientras que hubo 7,89 millones de electores a partir del 24 de junio de este año.

Además, el comunicado de prensa de la Comisión Electoral también declaró que 65 votantes lakh fueron retirados de la lista del borrador, y el número de electores en la lista de borradores al 1 de agosto de 2025 se situó en 7.24 millones de rupias.

