El Ministro de Asuntos Sociales, Saifullah Yusuf, visita a las víctimas de la explosión del SMAN 72 en el Hospital Islámico Cempaka Putih

Jacarta – El ministro de Asuntos Sociales, Saifullah Yusuf, visitó a las víctimas de la explosión de una bomba en PEQUEÑO 72 Yakarta, que todavía está recibiendo tratamiento en el Hospital Islámico Cempaka Putih, en el centro de Yakarta, el domingo (11/9/2025).

Según el seguimiento en el lugar, Saifullah llegó al hospital alrededor de las 12:48 p.m. vestido con una camisa koko blanca y peci negro. Cuando llegó frente a la Sala de Emergencias (IGD), fue recibido directamente por el Director Principal del Hospital Islámico Cempaka Putih, Pradono Handojo.

Tras la bienvenida, Saifullah acompañado de Pradono visitó la sala de tratamiento y saludó a varios estudiantes víctimas de la explosión que aún estaban siendo atendidos en el hospital.

Anteriormente, Relaciones Públicas del Hospital Islámico Cempaka Putih de Rianca dijeron que el número total de víctimas que aún están siendo tratadas en el hospital es de 13 personas, al igual que los datos anteriores.

«El número total de personas en tratamiento sigue siendo de 13 personas, según los datos de ayer. Todos ellos están hospitalizados. 12 están en habitaciones regulares, una persona está en la UCI», dijo Rianca cuando fue contactada el domingo (11/09/2025).

Sala de urgencias del Hospital Islámico Cempaka Putih, Yakarta Oriental, domingo (11/9/2025).

Del total, 12 pacientes están siendo tratados en habitaciones regulares de internación y un paciente aún se encuentra en la UCI. Mientras tanto, a otras 30 personas se les ha permitido regresar a sus hogares después de haber sido declaradas mejores.

Rianca explicó que el estado de los pacientes en la sala de internación ya se encuentra estable, aunque la mayoría aún presenta problemas de audición.

«Los que están en la habitación de hospitalización suelen estar estables. La mayoría de las quejas siguen relacionadas con zumbidos en los oídos», explicó.

Añadió que todos los pacientes recibieron asistencia psicológica de la Comisión de Protección Infantil de Indonesia (KPAI), el Servicio de Educación del Ministerio de Educación y Cultura y psicólogos de la Policía Nacional para ayudar a recuperarse del trauma posterior al incidente.

«Solo estamos limitando los horarios porque así el paciente también puede descansar, lo importante ahora es recuperarse de las heridas causadas por la explosión», dijo Rianca. (Reporte de Syifa Aulia.tvOnenews.com, Yakarta)