El Ministro de Asuntos Sociales explica la cantidad de asistencia en efectivo que recibirán las víctimas de las inundaciones de Sumatra

Jacarta – Ministro de Asuntos Sociales (Ministro de Asuntos Sociales) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul reveló la asistencia que se brindará a las víctimas de las inundaciones repentinas en Aceh, Sumatra del Norte y Sumatra Occidental.

Así lo transmitió en una reunión de coordinación del Grupo de Trabajo Post-Recuperación. desastre de sumatra con la dirección de la RPD RI en Aceh, el martes 30 de diciembre de 2025.

Inicialmente, Gus Ipul dijo que el gobierno había indemnizado a varias familias de las víctimas que murieron y resultaron gravemente heridas.

La compensación total recibida por los herederos por las víctimas fallecidas es de 15 millones de IDR por víctima fallecida. Mientras tanto, los heridos graves ascendieron a Rp. 5 millones de rupias.

Ministro de Asuntos Sociales (Mensos), Saifullah Yusuf alias Gus Ipul

«Hasta hoy lo hemos distribuido a 86 herederos en Pidie Jaya, Pidie y también en Sibolga. Varios más ya están en proceso y los distribuiremos a todos después de ser firmados por el regente y el alcalde», dijo Gus Ipul.

Luego, mencionó que cada familia también recibirá ayuda. dinero 3 millones de IDR para comprar muebles de casa.

«Para las familias que se ven afectadas después de ingresar a refugios o viviendas permanentes, después de coordinar con el Secretario del Gabinete y también con el Ministro de Finanzas, proporcionaremos una asistencia de 3 millones de rupias para comprar el contenido de la casa», dijo.

«Ya sean utensilios de cocina u otros utensilios domésticos. Contenido del hogar por familia», continuó.

Aparte de eso, cada familia también recibirá una asistencia de 5 millones de IDR que se utilizarán para el empoderamiento y la recuperación económica.

«Más adelante se llevará a cabo una evaluación junto con el gobierno regional y se proporcionará una asistencia de 5 millones de rupias por familia en el contexto del empoderamiento económico y la recuperación», explicó Gus Ipul.

Luego, cada persona también recibirá una asistencia de 15.000 IDR por día para comprar guarniciones. Gus Ipul dijo que se proporcionaría asistencia de 15.000 IDR por día durante tres meses.

«Para brindar apoyo durante los primeros 3 meses mientras se encuentra en refugios o viviendas permanentes, brindamos asistencia de 450.000 IDR por persona por mes durante 3 meses. Así que por día, sí, 15.000 IDR por día, por mes 450.000 IDR por persona por 3 meses», dijo.