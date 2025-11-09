El Ministro de Asuntos Sociales dice que las víctimas de la explosión del SMAN 72 siguen sufriendo un trauma

Jacarta – Ministro de Asuntos Sociales (Ministro de Asuntos Sociales) Saifullah Yusuf reveló estudiantes víctima explosión que paso en SMAN 72 Yakarta todavía experimentando trauma.

Así se transmitió después de visitar a la víctima que aún estaba siendo tratada en el Hospital Islámico Cempaka Putih, en el este de Yakarta, el domingo 9 de noviembre de 2025.

«Sí, por supuesto que todavía están traumatizados, sí, por supuesto que todavía están traumatizados», dijo Saifullah a los periodistas.



Estado de la mezquita de SMAN 72 Yakarta tras la explosión

Sin embargo, el estudiante pudo comunicarse y contar el incidente ocurrido el viernes 7 de noviembre de 2025.

«Sí, todavía estamos charlando ligeramente, pero ya pueden contarnos un poco sobre lo que pasó, dónde estaban en ese momento y qué hicieron después, sólo de manera ligera», dijo Saifullah.

En cuanto a la recuperación del trauma, Saifullah aseguró que todas las víctimas recibirían curación del trauma o asistencia para la recuperación del trauma.

«Sí, poco a poco, lo acompañaremos, tanto desde la policía como desde nosotros, desde RSI, ayudando para que los niños también puedan recuperarse del trauma, tanto en este hospital como más tarde en la escuela o en casa», dijo.

Dijo que la provisión de curación del trauma se ajustará a la condición de cada paciente.

«Más adelante sólo tenemos que esperar las condiciones de cada individuo, cada condición es diferente. Pero nuestro equipo, por supuesto, estará con los padres, nos reuniremos periódicamente. Realizaremos evaluaciones, incluso con KPAI», concluyó Saifullah.

Anteriormente, el Hospital Islámico Cempaka Putih (RSI) reveló los últimos avances en el estado de las víctimas de la explosión en SMAN 72 North Yakarta que ocurrió el viernes 7 de noviembre de 2025. Un total de 13 víctimas todavía están recibiendo tratamiento en el hospital.

Relaciones Públicas de RSI Cempaka Putih, Rianca, explicaron que el número de pacientes que aún están en tratamiento no ha cambiado en comparación con los datos anteriores.

«El número total de personas en tratamiento sigue siendo de 13 personas, según los datos de ayer. Todas ellas están hospitalizadas. 12 personas están en habitaciones normales, una en la UCI», dijo Rianca cuando fue contactada.