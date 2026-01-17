El Ministro de Asuntos Marítimos y Pesca reveló que 3 de sus subordinados estaban a bordo del avión ATR desaparecido

Jacarta – Ministro Marina Y Pesquería (KKP) Sakti Wahyu Trenggono confirmó que había tres empleados del ministerio a bordo del avión tipo ATR 42-500 que perdió contacto en Maros Regency, Sulawesi del Sur, el sábado 17 de enero de 2026.

Sakti explicó que los tres eran un equipo. vigilancia agua en la misión de seguimiento aéreo de los recursos marinos y pesqueros en el área de gestión de la República de Indonesia.

Los tres son Ferry Irrawan, Deden Mulyana y Yoga Nauval.

«tim vigilancia agua Hay tres personas de la dirección general del PSDKP, a saber, el hermano Ferry Irrawan con el rango de oficial subalterno de nivel I, su puesto es analista supervisor de barcos. «El hermano Deden Mulyana con el rango de oficial subalterno nivel I tiene el cargo de administrador de propiedad estatal, y Sawa Yoga Nauval tiene el puesto de operador de fotografía aérea», dijo Sakti en una conferencia de prensa en su oficina, el sábado 17 de enero de 2026.

Sakti enfatizó que aviones ATR El 42-500 es operado por PT Indonesia Air Transport (IAT). Actualmente, continuó, el equipo conjunto del gobierno sigue buscando el avión ATR.

Sakti también continúa coordinándose con Basarnas, SAR, KNKT y el Ministerio de Transporte para seguir la evolución de la búsqueda del avión.

«El avión que se está buscando actualmente es un ATR 42-500 operado por PT IAT. Por supuesto, el KKP se ha coordinado y continúa coordinándose con varias partes para monitorear el progreso de la búsqueda del avión de vigilancia», dijo.

El Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca (KKP) confirmó que el avión ATR 42-500 perteneciente a Indonesia Air Transport (IAT) que perdió contacto en la zona de Maros Regency, Sulawesi del Sur (Sulsel), era el avión de patrulla del ministerio.

«Sí, es un avión de patrulla», dijo el Director General de Supervisión de Recursos Marítimos y Pesqueros (PSDKP) KKP Pung Nugroho Saksono (Ipunk) según informó Antara, el sábado 17 de enero de 2026.

Aun así, en este momento desconoce las noticias de los agentes que iban en el avión porque el avión no ha sido encontrado.

«Aún no sabemos (el estado de los pasajeros del avión), porque el avión aún no ha sido encontrado», dijo Ipunk.

Ipunk admitió que el Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca, a través de la Dirección General de Supervisión de Recursos Marinos y Pesqueros (PSDKP), desplegaría personal para ayudar en el proceso de búsqueda.