El ministro de Asuntos Interiores y el Ministro de PKP establece un diálogo con las montañas de Papua y asisten al evento de quema de Batu

VIVA – Ministro de Asuntos Interiores (Ministro de Asuntos Interiores) Muhammad Tito Karnavian junto con el Ministro de Vivienda y Áreas de Asentamiento (PKP) Maruarar Sirait revisó la ubicación del Plan de Desarrollo Casa En el área escolar bíblica de Sinakma, Wamena, Jayawijaya Regency, Montañas de PapuaMartes (21/12/2025). Durante la visita, los dos se tomaron el tiempo para verificar directamente la condición de la casa tradicional de Honai propiedad de la comunidad local.

Al revisar, ambos conocieron a un niño que parecía poco saludable. Al ver la situación, los dos inmediatamente ordenaron al personal médico que recibiera tratamiento en el hospital local.

Después de verificar la casa, el Ministro de Asuntos Interiores junto con el Ministro de PKP estableció un diálogo con niños, líderes comunitarios, líderes religiosos y líderes tradicionales. En la discusión que tuvo lugar cálido y lleno de parentesco, la comunidad dio la bienvenida a la presencia de los dos ministros. De hecho, a ambos también se les permite abrir un evento de quema de piedra que es un símbolo de alegría y expresiones de gratitud.

En sus comentarios, el Ministro del Interior explicó que el plan de desarrollo de 2.200 unidades de vivienda en la provincia de Papua era un seguimiento de las instrucciones del presidente Prabowo Subianto al ministro de PKP, Maruarar Sirait. El Ministro del Interior expresó su apoyo al realizar el programa. Además, en el pasado, el Ministro del Interior había llevado a cabo deberes oficiales en Papua, incluido Papua montañoso.

Apreciaba figuras importantes originarias de las montañas, incluido el viceministro del Interior (Wamendagri) Rebekah Haluk, quien contribuyó mucho a la nación. Según él, Ribka lo ha ayudado a llevar a cabo sus deberes en el Ministerio del Interior (Ministerio del Interior).

«Y estoy muy ayudado por la presencia de las madres. Pero sí, las madres pueden ir a todas partes, en toda Indonesia. No olvides su propia aldea», dijo, a quien fue recibida por la risa de la comunidad.

En esa ocasión, el Ministro del Interior invitó a todas las partes a supervisar la realización del programa del presidente. Porque, agregó el Ministro de Asuntos Interiores, el presidente tenía una enorme atención a la provincia de las montañas. Agregó, según su experiencia en Papua, el desarrollo es la clave principal para el logro de todos los programas. Por lo tanto, expresó su gratitud por el apoyo de varias partes por el éxito de varios programas, incluidas las 2.200 unidades de vivienda en las montañas.

«Gracias a toda la comunidad. Ojalá este, el programa del Sr. Prabowo para 2.200 casas, esto continuará nuevamente. Y luego puede proporcionar felicidad a la gente de Papua», dijo.

Después de participar en la actividad, el Ministro de Asuntos Interiores, el Ministro de PKP y su séquito visitaron a los Tugu Crusaders Wamena. Luego continuaron revisando la casa subsidiada en Wamena. En varias ocasiones, la revisión, el Ministro de Asuntos Interiores y el Ministro del PKP Diálogo y absorbieron varias aspiraciones transmitidas por la comunidad.