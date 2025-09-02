El Ministro de Asuntos Interiores, Tito le pidió al jefe regional que posponiera los eventos ceremoniales

Yakarta, Viva – Ministro del Interior (Ministro de Asuntos Interiores) Tito karnavian pedido Jefe de distrito Retrasando para mantener una actividad ceremonial temporal.

Tito transmitió la apelación para ver la situación y la condición de Indonesia el impacto de las manifestaciones desde el 25 de agosto de 2025 hasta ahora.

Pidió celebraciones regionales de cumpleaños y otras actividades que se realizarán simplemente.

«Posponiendo todas las actividades ceremoniales que parecen un desperdicio, con música musical como fiestas. En medio de situaciones como esta, son muy sensibles», dijo Tito en una reunión de coordinación relacionada con la inflación en la oficina del Ministerio de Asuntos Interiores, Central Yakarta, martes 2 de septiembre de 2025.

«Entonces, tanto los cumpleaños regionales u otras actividades ceremoniales oficiales, se hace simplemente», continuó.

Tito afirmó estar preocupado de que la comunidad redujera las grabaciones de video cuando el gobierno local celebró actividades ceremoniales. Las piezas de grabación se subieron en las redes sociales como Tiktok.

Tito está preocupado de que las actividades del gobierno local se vuelvan virales. También citó al gobierno local para realizar otras actividades, como proporcionar compensación a los huérfanos y las personas que no podían permitirse.

«Más tarde, si hay una fiesta, hay música, cortada, hecha en Tiktok y otros, luego en comparación con las personas que nuevamente exigen una actitud de bajo perfil con los funcionarios, en comparación, se convertirá en una nueva munición frita por cualquiera», dijo.

También pidió a los funcionarios que no mostraran riqueza o Estilo de vida de lujo. Esto también se aplica a las familias de oficinas.

Tito dijo que actividades como celebrar el aniversario de los miembros de la familia de los funcionarios también deben llevarse a cabo simplemente.

«Las situaciones que no son buenas sensibles serán cortadas, hechas de escritura, imágenes, videos que son muy fáciles de provocar para las personas. Ahora vemos que muchos movimientos de este movimiento usan las redes sociales, especialmente Tiktok Huh.