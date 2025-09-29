El Ministro de Asuntos Interiores, Tito le pidió al gobierno regional que priorice el manejo de la TB y apoye la implementación del programa MBG

VIVA – Ministro de Asuntos Interiores (Ministro de Asuntos Interiores) Muhammad Tito Karnavian preguntó al gobierno regional (Gobierno regional) Para priorizar el manejo de casos de tuberculosis (TBC). Porque se sabe que el caso fue experimentado por muchas personas. De hecho, según los datos de Global Tuberculosis Report 2024, Indonesia es un país con el caso estimado y la muerte de la segunda TB más alta del mundo.

«Esta es una atención seria para nosotros, y también sea una señal de que el manejo de la TB es una preocupación y prioridad de todas las regiones también», dijo el Ministro de Asuntos Interiores en la reunión de coordinación (reunión de coordinación) para la aceleración de la finalización de la TB y la discusión de la alimentación nutritiva libre (Mbg) en el edificio Sasana Bhakti Praja (SBP), sede del Ministerio del Interior (Ministerio del Interior), Yakarta, lunes (9/29/2025).

El Ministro del Interior explicó que el presidente indonesio, Prabowo Subianto, había prestado mucha atención al manejo de la tuberculosis. De hecho, el Presidente asignó directamente al Ministro Coordinador (Menko) para el campo del desarrollo humano y la cultura (PMK) Pratikno como coordinador para superar el caso.

Dijo el Ministro de Asuntos Interiores, el papel activo del gobierno regional pudo optimizar el manejo de la TB. Esto se demostró al manejar Pandemi Covid-19 hace unos años. En ese momento, a través de la cooperación intersectorial, tanto centrales como regionales, se puede controlar Pandemi Covid-19.

«Si esta TB es la clave número uno, los amigos de la cabeza regional son serios, hacen prioridades», agregó.

Además, se le pidió al gobierno local que formara un equipo de prevención de la TB en cada distrito, en la ciudad, a la provincia. También se le pidió al equipo que realice un análisis y evaluación (ANEV) regularmente, de modo que el desarrollo del caso de TB en las regiones pudiera ser monitoreado.

Por otro lado, el Ministro de Asuntos Interiores del Interior asignó al Director General (Dirjen) del Ministerio de Administración de Asuntos Interiores (ADWIL) del Ministerio de Asuntos Interiores Safrizal ZA junto con el Director General de Manejo de Enfermedades del Ministerio de Salud (Kemenkes) de Murti Utami para liderar la manejo técnico interino como el Control Covid-19 de Covid-19. Este paso será apoyado por la preparación de las directrices del Ministerio de Salud y el Ministerio del Interior.

«Más tarde veremos, mientras manejamos la inflación, qué área es [kasus TBC-nya] Alto, bajo, se realizan pasos, ya sea que hayan implementado la detección o no, entonces aquellos que encuentran la detección más alta en qué área «, agregó.

Se propusirán áreas con el mejor manejo de TB para obtener un premio. Rutinariamente, el progreso del manejo de la TB por las regiones también se anunciará al público.

Mientras tanto, en el mismo foro, el Ministro de Asuntos Interiores también invitó al jefe regional a apoyar la implementación del Programa de alimentación nutritiva gratuita (MBG). En este contexto, la región puede desempeñar un papel activo en la prevención de la incidencia de intoxicación alimentaria mediante la optimización del papel de la oficina de salud local.

La oficina de salud y los rangos relacionados pueden realizar reuniones internas para discutir procesos comerciales, mecanismos de verificación de alimentos en el campo, así como emitir un certificado digno de saneamiento (SLHS).

«Antes de servir el UKS, la unidad de salud escolar verificaría la calidad. Por lo tanto, verificar en la cocina, verificar nuevamente por un nutricionista y tal vez el departamento de salud, y luego en el momento de la escuela hasta que hubo otro control de la unidad de salud escolar bajo el control de la oficina de educación cuyo jefe era el jefe regional», dijo.

Also present at the meeting, Coordinating Minister for PMK Pratikno, Minister of Health Budi Gunadi Sadikin, Deputy Minister of Home Affairs (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, Deputy Head of the National Nutrition Agency (BGN) Nanik S. Deyang, Deputy Head of BGN Sony Sanjaya, Secretary General (Secretary General) of the Ministry of Home Affairs Tohir, as well as related funcionarios en el ministerio/institución.

También estuvieron presentes Ministro Virtual de Educación Primaria y Secundaria (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, Ministro de Empoderamiento de Mujeres y Protección Infantil (PPPA) Arifah Fauzi y Jefes Regionales.