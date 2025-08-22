El Ministro de Asuntos Interiores solicitó que la construcción de 2.200 casas en las montañas de Papua se llevara a cabo de acuerdo con la dirección del Presidente.

VIVA – Ministro de Asuntos Interiores (Ministro de Asuntos Interiores) Muhammad Tito Karnavian solicitó que la construcción de 2.200 Casa en la provincia Montañas de Papua Se puede llevar a cabo bien según la dirección del presidente Prabowo Subianto. Esto se confirmó en una reunión conjunta con el Ministro de Vivienda y Áreas de Asentamiento (PKP) y el Gobernador de las Montañas Papúa relacionadas con el Programa de 3 millones de casas y 2.200 casas en la provincia montañosa de Papua. La reunión se celebró en la sede del Ministerio del Interior (Ministerio del Interior), Yakarta, jueves (21/08/2025).

Leer también: Tri Tito Karnavian espera que el Premio Dekranas sea cada vez más conocido y seguido por varias regiones



Afirmó el Ministro de Asuntos Interiores, la determinación de las montañas de Papua como un lugar prioritario para el desarrollo de las casas de las personas en comparación con otras regiones de Papua se basa en datos del gobierno, así como para cumplir con los aspectos de la justicia. La provincia ha registrado el nivel de pobreza más alto en Indonesia, que es del 30.03 por ciento, y la mayor cantidad de carteras de vivienda en Papua Raya. Sobre esta base, el presidente ordenó la construcción de 2.200 casas en las montañas.

Leer también: El Ministro del Interior y Kadin discutieron el empoderamiento de las MIPYME para apoyar el crecimiento económico regional



«El porcentaje más alto en Indonesia es el Papúa montañoso 30.03 por ciento. En segundo lugar, la mayoría de las personas no tienen la mayoría [rumah layak huni]El término cartera de pedidos «, dijo.

Agregó que el desarrollo fue una manifestación tangible de la presencia del estado para las personas en las regiones con un alto nivel de vulnerabilidad, tanto en términos de seguridad económica, económica como de asequibilidad de los precios de los materiales de construcción. Por lo tanto, el Ministro del Interior dijo que este programa debe hacerse sólidamente para garantizar que su implementación se ejecute de acuerdo con las reglas. «Entonces, recibimos muchas aportes», agregó.

Leer también: Fuego de la casa en Kalideres West Yakarta, una persona fue asesinada



En la misma ocasión, el ministro de PKP, Maruarar Sirait, enfatizó la importancia de coordinar en los ministerios/instituciones (K/L) y los gobiernos locales en el éxito de este programa. El desarrollo en las montañas de Papua tiene grandes desafíos, desde factores de seguridad hasta altos costos logísticos. Pero ahí es donde debe estar el país presente. Este programa es una orden directa del Presidente para garantizar que las personas obtengan una casa habitable.

«Muestra que el estado está presente, aunque en términos de seguridad, costura, pobreza, pero el estado está presente. Y esta es una orden directa del presidente Prabowo. Así que ya había transmitido al Ministro de Asuntos Interiores», dijo.

Maruarar también nombró al Director General (Dirjen) de gobernanza y control de riesgos del Ministerio del PKP Azis Andriansyah como responsabilidad técnica del programa. Hizo hincapié en que los estándares de implementación deben mantenerse lo más alto posible. Porque este programa no es solo una cuestión de construir una casa, sino que también aporta esperanza y mejora la calidad de vida de la comunidad.

«Esto también es por nosotros [memastikan] La gerencia debe ser cierta, ese es todo el punto «, enfatizó.

Como seguimiento, también se llevaron a cabo una réplica dirigida por el Viceministro de Asuntos Interiores (Wamendagri) Ribka Haluk con el Director General de Gobierno y el Control de Riesgos del Ministerio PKP Azis Andriansyah. La reunión asistió representantes del Ministerio de Asuntos Interiores, la Oficina de Personal Presidencial (KSP) y el Gobierno Provincial de las Montañas Papúa. La discusión en el foro incluye la coordinación con los gobiernos regionales relevantes, la finalización del estado de la tierra, el tipo de casa que se construirá, al presupuesto de desarrollo.