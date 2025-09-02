El Ministro de Asuntos Interiores apeló al área cuya inflación estaba por encima del 3.5 por ciento inmediatamente controlada

VIVA – Ministro del Interior (Ministro de Asuntos Interiores) Muhammad Tito Karnavian prestó atención a las áreas donde la tasa de inflación todavía estaba por encima del 3.5 por ciento. El Ministro del Interior apeló al área con inflación Alto inmediatamente tome pasos de control.

Esto fue transmitido por el Ministro de Asuntos del Interior al presidir la reunión regional de coordinación de control de inflación que tuvo lugar híbrido desde el edificio Sasana Bhakti Praja (SBP) de la oficina central del Ministerio del Interior (Ministerio del Interior), Yakarta, martes (2/9/2025).

Además, dijo el Ministro del Interior, basado en datos de la Agencia Central de Estadística (BPS), la inflación en año tras año en agosto de 2025 fue del 2.31 por ciento. Mientras tanto, la inflación en agosto de 2025 en comparación con julio de 2025 experimentó una deflación del 0.08 por ciento.

Según él, la condición de inflación a nivel nacional está bastante controlada. Además, el gobierno está apuntando a la inflación nacional a ser de 1.5 a 3.5 por ciento. Esta cifra se considera un punto equilibrado que puede beneficiar a los consumidores y productores.

«Ese consumidor es feliz y los precios asequibles para los bienes también son productores, agricultores y pescadores felices porque el precio puede cubrir el costo operativo de sus costos operativos», dijo.

Por otro lado, dijo el Ministro del Interior, las áreas con alta inflación deben celebrar una reunión inmediatamente para encontrar la causa.

«Es la oferta que falta, qué elementos y luego si la distribución está atascada, solo dos de ellos», dijo.

El gobierno central también intervendrá a través de la agencia Alimento National (Bapanas) y Bullog para controlar la inflación en las regiones. El gobierno verá cualquier producto que haga que la inflación en varias regiones aún sea alta.

En general, el Ministro de Asuntos del Interior dijo que una serie de productos que deben ser vigilados por contribuir a la inflación, como la cebolla y el arroz. En la actualidad, el gobierno continúa interviniendo a través de la distribución de la estabilización del arroz de la oferta y los precios de los alimentos (SPHP) para que el precio permanezca controlado.