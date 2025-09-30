El Ministro de Asuntos Interior alienta al papel activo del gobierno regional a tener éxito en el programa PSEL

VIVA – Ministro de Asuntos Interiores (Ministro de Asuntos Interiores) Muhammad Tito Karnavian alentó el papel activo del gobierno regional (Gobierno regional) en el éxito del programa de procesamiento Basura convertirse Energía eléctrica (PSel). Este programa se considera un avance estratégico en el manejo de desechos basados ​​en la corriente posterior, donde el procesamiento de energía será absorbido inmediatamente por la compañía estatal de electricidad (PLN).

«Este programa es un programa muy bueno y noble, porque resuelve muchos problemas, pero también puede beneficiar al país. Quién sabe que los desechos pueden ser un problema, ahora puede ser una oportunidad. Amena

El Ministro del Interior explicó que el mecanismo PSEL simplemente comenzó con la colección de residuos comunitarios traídos al sitio final de disposición (TPA). Los desechos se procesan con tecnología de incinerador que quema los desechos a altas temperaturas para reducir el volumen mientras produce energía. Este programa se desarrolla a nivel nacional, especialmente en áreas densamente pobladas como Yakarta, Surabaya, Bandung, Yogyakarta y Bali.

«El uso de un incinerador se quema, se convierte inmediatamente en energía, comprada por PLN. Ahora esta es una tarea del presidente. La regulación presidencial se ha emitido, asignado y entre aquellos que trabajan en ello. Esta es una compañía estatal, si hay ganancias, ganancias también para el país, para la gente», dijo.

El Ministro del Interior agregó, su partido había identificado 33 ubicaciones prioritarias relacionadas con el Plan de Desarrollo de PSEL, tanto administrado por una región como a través del área de cooperación regional (aglomeración) para cumplir con los requisitos mínimos de 1,000 toneladas de desechos por día. Ministerio de Asuntos Internos (Ministerio del Interior) Supervisará el programa, mientras que se le pide al gobierno regional que prepare tierras y apoye la infraestructura.

«Con el programa Waste to Energy 33 Point, hará problemas de desechos, especialmente en las áreas que más contribuyen en 33 para ser mejores. Además de completar programas basados ​​en aguas arriba que involucran la participación pública», dijo.

Además de crear un entorno más limpio, el programa PSEL facilita la carga del gobierno regional en la gestión de los desechos de la ciudad al tiempo que produce valor económico para el país a través de energía renovable. El gobierno incluso elimina un sistema de tarifas de inflexión, que es el costo previamente pagado por el gobierno regional al operador del centro de tratamiento de residuos.

«Lo que está claro es que la región ya no tiene la tarifa de propina del nombre. La tarifa de propina es que el área debe cobrar [sampah] De la comunidad hasta ahora, después de eso, lo coloque en la disposición final. Se debe pagar el gerente de la eliminación final, porque manejan los desechos «, agregó.

Por lo tanto, el Ministro del Interior invita a todas las partes a brindar apoyo total para que el programa se ejecute con éxito para la creación de un entorno saludable, ciudades limpias e independencia de la energía nacional. Afirmó que el éxito de PSEL depende de la sinergia del gobierno central, los gobiernos regionales y el sector privado, con los beneficios que la comunidad, las regiones y el estado sienten directamente.

«Entonces, por favor, el apoyo de todas las partes, la comunidad para un muy buen programa como este. Y no se preocupe, hay muchas prácticas que muestran que el método de incinerador se quema, también hay tecnología para que no sea una contaminación del aire», dijo.

Al evento también asistieron el CEO y entre/ministro de inversión y aguas abajo/jefe de la Junta de Coordinación de Inversiones (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani; Viceministro de Energía y Recursos Minerales (ESDM) Yuliot Tanjung; Viceministro de Medio Ambiente/Director Adjunto de la Agencia de Control Ambiental, Díaz Hendropriyono; Gobernador de la región especial de Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengkubuwono X; Gobernador de Bali I Wayan Koster; así como varios regentes/alcaldes relacionados.