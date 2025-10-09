El Ministro de Asuntos Exteriores Sugiono visitará Corea del Norte por primera vez desde 2013

Jacarta – Ministro de Relaciones Exteriores (Ministro de Asuntos Exteriores) RI Sugiono realizará una visita de trabajo a Corea del Norte los días 10 y 11 de octubre de 2025, lo que marcará la primera visita del principal funcionario diplomático de Indonesia a Pionyang desde 2013.

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia, Yvonne Mewengkang, reunida después de la reunión bilateral entre el Ministro de Asuntos Exteriores de Indonesia y el Ministro de Asuntos Exteriores holandés en el edificio Pancasila del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia, Yakarta, el lunes 9 de octubre de 2025, dijo que la visita de Sugiono se llevó a cabo basándose en una invitación del Ministro de Asuntos Exteriores de Corea del Norte, Choe Son-hui.

«El Ministro de Asuntos Exteriores celebrará luego una reunión bilateral con el Ministro de Asuntos Exteriores de Corea del Norte, Choe Son-hui, el 11 de octubre, y se discutirán los temas relacionados con el fortalecimiento de diversas cooperaciones bilaterales, regionales y globales», dijo Yvonne.



Ilustración de la bandera de Corea del Norte.

Yvonne dijo que la visita reafirmó el compromiso de Indonesia con el diálogo constructivo y las relaciones de cooperación con varios socios en la región, incluida Corea del Norte.

Además de cumplir la invitación y mantener una reunión bilateral con el Ministro de Asuntos Exteriores Choe, Sugiono visitará el edificio de la Embajada de Indonesia en Pyongyang durante su visita al país, afirmó el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Para su información, la Embajada de Indonesia en Pyongyang estuvo cerrada desde 2021 en medio de la pandemia de COVID-19 y recién comenzó a reactivarse a mediados de este año.

Primero desde 2013

Según Yvonne, la visita del Ministro de Asuntos Exteriores de Indonesia a Corea del Norte esta vez será la primera desde 2013, cuando el entonces Ministro de Asuntos Exteriores, Marty Natalegawa, visitó Pyongyang del 21 al 23 de octubre de 2013 para discutir la mejora de las relaciones bilaterales y la estabilidad en la Península de Corea.

En cuanto a las relaciones bilaterales entre Indonesia y Corea del Norte, la viceministra de Asuntos Exteriores de Indonesia, Pahala Mansury, recibió el 18 de septiembre de 2024 una visita honoraria del viceministro de Asuntos Exteriores norcoreano, Park Sang Gil, en Yakarta.

Durante la reunión del año pasado, los dos Viceministros de Relaciones Exteriores destacaron las relaciones bilaterales que se habían mantenido desde la era del Presidente Soekarno y el Presidente Kim Il Sung y discutieron esfuerzos para fortalecer la cooperación en diversos sectores.

También discutieron esfuerzos conjuntos para lograr la paz y la estabilidad regionales y enfatizaron la importancia del diálogo y la cooperación con la ASEAN. (hormiga)