El Ministro de Asuntos Exteriores Sugiono promete repatriar inmediatamente los cuerpos de nueve ciudadanos indonesios víctimas del incendio de un apartamento en Hong Kong

Jacarta – Ministro de Asuntos Exteriores, Sugiono Enfatizó que el gobierno intentará acelerarlo. devolver cadáver 9 ciudadanos indonesios (ciudadano indonesio) víctima fuego apartamento en Hong Kong la semana pasada.

Anteriormente, Sugiono también había expresado sus condolencias por los ciudadanos indonesios que perdieron la vida en la tragedia.

«De hecho, existen obstáculos a las regulaciones locales en materia de repatriación, pero también seguimos tratando de encontrar formas de acelerar el proceso», dijo Sugiono en Yakarta, el viernes 5 de diciembre de 2025.

Se produce un devastador incendio en un apartamento de Hong Kong

Dijo que el procedimiento para devolver los cuerpos desde Hong Kong generalmente lleva bastante tiempo. Por ello, su partido continúa coordinándose con las autoridades locales para acelerar el proceso.

Se sabe que el gran incendio ocurrido en el complejo de apartamentos Wang Fuk Court en Tai Po, Hong Kong, el 26 de noviembre de 2025 provocó la muerte de al menos 159 personas, 79 personas resultaron heridas y otras 31 siguen desaparecidas.

Según los últimos datos del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia confirmados el jueves, 9 ciudadanos indonesios murieron en el incendio, mientras que se confirmó que otros 129 ciudadanos indonesios estaban a salvo, 1 persona estaba en tratamiento médico y otra persona seguía desaparecida.

METRO

Hay 140 ciudadanos indonesios, todos trabajadores del sector doméstico, que se sabe que viven en el complejo del tribunal Wang Fuk. Un total de 21 personas del contratista principal, subcontratistas de andamios y alarmas contra incendios y consultores técnicos han sido detenidas por las autoridades de Hong Kong en relación con el gran caso del incendio.

Según los investigadores, se sospecha que los andamios de bambú y las láminas de plástico que cubren las ventanas son la causa de que el incendio se extendiera tan rápidamente que envolvió varios pisos en cuestión de minutos.

Mientras tanto, el domingo 30 de noviembre de 2025, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia, Yvonne Mewengkang, confirmó que el Consulado General de Indonesia en Hong Kong había formado un equipo de coordinación familiar para ayudar a repatriar los cuerpos de los ciudadanos indonesios víctimas del incendio.

Dijo que el equipo tenía la tarea de garantizar que toda la información y las preguntas necesarias de las familias de los ciudadanos indonesios que fueron víctimas del incendio pudieran manejarse adecuadamente.