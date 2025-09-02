El ministro de Asuntos Exteriores, Sugiono, lloró al diplomático indonesio en Perú, fue asesinado a tiros, instó al caso a ser investigado a fondo

Yakarta, Viva – Ministro de Asuntos Exteriores (Ministro de Asuntos Exteriores) RI Sugión transmitir dolor por su muerte diplomático Indonesia en la Embajada de Indonesia (KBRI) Lima, Zetro Leonardo Purba. Murió después de ser asesinado por una persona desconocida en la ciudad de Lima, Perú, el lunes 1 de septiembre de 2025.

«Yo, como líder del Ministerio de Relaciones Exteriores, sentí un profundo dolor. Hemos transmitido al Ministerio de Asuntos Exteriores y a la policía local para investigar este caso a fondo», dijo el ministro de Relaciones Exteriores, Sugiono en el video subido en Instagram. @meli, Martes 2 de septiembre de 2025.

Afirmó haber mantenido una conversación telefónica y presentó condolencias directamente a la esposa del difunto, Prisilia y al embajador indonesio (embajador) en Perú Ricky Suhendar. «Transmitimos una tristeza profunda y el fallecido dejó a una esposa y tres hijos», dijo.

Para la esposa del difunto, Sugión esperaba que siempre fuera paciente y fuerte para sus hijos en medio de una prueba muy pesada.

Luego instruyó al embajador Ricky que continúe monitoreando el proceso de investigación llevado a cabo por el gobierno de Perú del caso de la muerte de Zetro y ayudando al proceso de devolver al fallecido al país.

Sugión pidió a los colegas del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia (Kemlu) para que permanezca paciente, firme y duro para enfrentar las tristes noticias, mientras les recordaba que mantuvieran su seguridad.

«Sin duda, donde sea que estén los hermanos, sigan haciendo factores de seguridad como lo principal para llevar a cabo nuestros deberes y responsabilidades con la nación y el estado», dijo el ministro de Asuntos Exteriores de Indonesia.

Con respecto a la cifra de la víctima, el ministro de Asuntos Exteriores, Sugión, dijo que Zetro Purba era un canciller del canciller en La embajada indonesia en cincoy un empleado lleno de dedicación. El ministro de Relaciones Exteriores también declaró que su partido estaba listo para ayudar a tres hijos de Zetro, a saber, Emanuela, Zefanya y Zebadia, continuaron su educación hasta su finalización.

«Para su familia también estamos comprometidos a poder cuidar y completar la educación para los hijos del difunto», dijo

Se informó que Zetro Leonardo Purba, un joven canciller de la embajada indonesia en Lima, murió después de ser víctima del tiroteo en Lima, la hora local del lunes por la noche.

Según los informes de los medios locales, Panamericana Television, el diplomático murió después de que una persona desconocida le disparó tres veces de su residencia en Lince, Lima.

Leer también: El diplomático indonesio en Perú fue asesinado a tiros por OTK, el ministro de Relaciones Exteriores, Sugiono, transmitió un profundo dolor

