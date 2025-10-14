El Ministro de Asuntos Exteriores Sugiono confirma que no hay planes para que Prabowo visite Israel

Jacarta – Ministro de Asuntos Exteriores (Ministro de Asuntos Exteriores) Sugiono desestimó las afirmaciones del Media Times de Israel quien declaró al Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto planea visitar Israel el martes 14 de octubre de 2025.

El medio Times of Israel también reveló que Prabowo estaba enojado porque la visita planeada se filtró al público, por lo que canceló su visita. Sugiono negó esta noticia.

«No hubo enojo porque ayer todos estábamos concentrados en el evento de firma, que en realidad tomó bastante tiempo, desde las 2 en punto el evento solo tuvo lugar alrededor de las 6 pm o las 7 en punto», dijo Sugiono a los periodistas en la Base Aérea Halim Perdanakusuma, al este de Yakarta, el martes 14 de octubre de 2025.

Sugiono enfatizó que desde el principio no había planes de que el Presidente Prabowo visitara Israel después de asistir Cumbre de Paz de Gaza.

«No», dijo.

Además, el Presidente Prabowo dijo que desde el principio tenía previsto regresar a Indonesia después de asistir a la Cumbre de Paz de Gaza en Egipto. Sugiono reiteró que el presidente Prabowo no tiene planes de visitar Israel.

«Esta es una prueba de que hoy nos vamos a casa, ¿verdad? Desde el plan inicial, hoy nos vamos a casa», concluyó Sugiono.

Anteriormente se informó que el Media Times de Israel afirmó que el presidente indonesio, Prabowo Subianto, visitaría Israel mañana martes 14 de octubre de 2025.

«El presidente indonesio, Prabowo Subianto, llegará mañana a Israel, lo que marcará la primera visita de un jefe de Estado de Yakarta a Israel, según fuentes familiarizadas con los detalles», informó el Times of Israel, citado el lunes 13 de octubre de 2025.