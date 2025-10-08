El Ministro de Asuntos Exteriores ha preparado un sustituto para Andy Rachmianto como jefe del Protocolo de Estado

Yakarta, Viva – Ministro de Asuntos Exteriores (Ministro de Relaciones Exteriores) RI, Sugiono ha preparado un candidato sustituto Andy Rachmianto como Jefe del Protocolo Estatal (KPN). Porque Andy fue nombrado presidente Prabowo Subianto se convirtió en un embajador extraordinario y lleno de poder (Embajador LBBP) República de Indonesia para representantes Bélgica Y unión Europea.

«Ya hay candidatos porque fue ocupado por el Director General de Protocolo y Consular (Kemenlu)», dijo Sugiono a los periodistas en el Palacio de Estado, Yakarta, el miércoles 8 de octubre de 2025.

Andy no es una figura nueva en el campo de la diplomacia indonesia, antes de ser nombrado embajador de Bélgica, Andy fue nombrado embajador en Jordania y Palestina por el séptimo presidente Jokowi. Sirvió en Jordania desde abril de 2017 hasta junio de 2020.



Prabowo instaló varias figuras en el Palacio de Estado. Foto : Viva/Rahmat Fatahillah Ilham

Para obtener información, el Presidente de la República de Indonesia, Prabowo Subianto, inauguró a diez embajadores extraordinarios y de pleno poder (LBBP) de la República de Indonesia y un representante del Embajador del LBBP de Indonesia en una ceremonia oficial en el Palacio de Estado, en el centro de Yakarta, el miércoles 8 de octubre de 2025.

La inauguración, que tuvo lugar alrededor de las 15.25 horas, estuvo encabezada directamente por el Presidente Prabowo. Durante la ceremonia, los Embajadores y Embajadores Adjuntos siguieron la lectura de juramento leída por el Jefe de Estado.

«Que voy a ser nombrado embajador extraordinario y con plenos poderes para ser leal a la Constitución de 1945 de la República de Indonesia y aplicaré todas las leyes y reglamentos por el bien de Darma Bakti para la nación y el estado», dijo Prabowo, seguido simultáneamente por los embajadores y embajadores adjuntos que fueron nombrados.

«Que en el desempeño de los deberes del cargo defenderé la ética del cargo, trabajaré lo mejor posible con pleno sentido de responsabilidad. Que cumpliré fielmente todas las órdenes e instrucciones dadas por el gobierno central y cumpliré fielmente todas las demás obligaciones que me corresponden por el cargo de embajador asombroso y lleno de poder.



Los nombres de los funcionarios que fueron designados como Embajador y Embajador Adjunto del LBBP RI incluyen:

1. Raden Dato Mohammad Iman Hascarya Kusumo – Embajador de Indonesia en Malasia

2. Hotmangaradja Pandjaitan – Embajador de Indonesia en Singapur