El Ministro de Asuntos del Interior pidió al gobierno regional que considerara las condiciones sociales de la comunidad en la preparación de productos legales regionales.

VIVA – Ministro del Interior (Ministro de Asuntos Interiores) Muhammad Tito Karnavian preguntó al gobierno regional (Gobierno regional) Para considerar las condiciones sociales, culturales y económicas de la comunidad en la compilación de productos ley área. El Ministro del Interior recordó que la efectividad de la aplicación de las regulaciones regionales (Perda) y las regulaciones regionales (regulaciones), uno de los cuales fue determinado por estos aspectos.

«Lo más importante es ver la condición de la comunidad, la condición social de su cultural, se deben considerar las condiciones económicas, tanto antes de hacer regulaciones como después», dijo el Ministro de Asuntos Interiores del Interior en la Reunión Nacional de Coordinación (Rakornas) de productos legales regionales en 2025 en el Salón de Baheramas del Complejo de la Oficina del Gobernador del Suroeste de Sulawesi, Kendari, miércoles (8/27/2025).

Hizo hincapié en estos aspectos, las reglas organizadas en riesgo no funcionaban de manera efectiva e incluso podrían causar el rechazo público. Por lo tanto, el Ministro de Asuntos del Interior pidió al gobierno regional que realice pruebas públicas, socialización, el análisis de riesgos antes de emitir regulaciones. La socialización también es necesaria para aquellos que estarán involucrados, como los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y la Unidad de Policía del Servicio Civil (SATPOL PP).

«Si la comunicación pública es buena, se lleva a cabo la socialización, y leemos que esta mayoría será resistente, no corra ningún riesgo, no lo hagas. Use otras estrategias, primeros enfoques, primer acondicionamiento, comunicación más intensa o reducirá la sustancia del contenido de las regulaciones a emitir», agregó.

Si la mayoría de acuerdo y comprende el propósito de las reglas, entonces se puede aplicar. Por lo tanto, se espera que la emisión de regulaciones no cause rechazo en la comunidad.

No solo eso, el Ministro del Interior también mencionó una serie de otros aspectos que tuvieron un impacto en la efectividad de la aplicación de la ley. Esto incluye la sustancia de las regulaciones correctas, la integridad de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y la disponibilidad de instalaciones e infraestructura.

“Estamos arreglando el problema de no deshacerse de la basura para ser multado, [tapi] El bote de basura no está preparado, automáticamente no podrá aplicar «, explicó.

El Ministro del Interior dijo que el gobierno regional debe considerar varios aspectos, incluso en la preparación de regulaciones y reglamentos relacionados con impuestos regionales y gravámenes. Según él, el producto legal debe ser revisado al observar varios aspectos, para no causar agitación. Este paso también requiere el papel del gobernador que es el representante del gobierno central en las regiones.

«El contenido, los oficiales que trabajarán, la infraestructura y las más importantes son las condiciones socioeconómicas de esta comunidad deben ser leídas y socializadas, discutidas», explicó.

Afirmó que varios aspectos importantes en la preparación de productos legales deben ser entendidos por los jefes regionales. Además, no unas pocas cabezas regionales de las elecciones locales simultáneas de 2024 son nuevas figuras.

«Por lo tanto, creo que este foro es importante para los amigos como aportes», dijo.

Also attending the forum was the Minister of Creative Economy (Ekraf) Teuku Riefky Harsya, Chairperson of the Indonesian Chamber of Commerce and Industry (Kadin) Anindya Novyan Bakrie, Southeast Sulawesi Governor Andi Sumangerukka, Director General (Dirjen) of Regional Autonomy (Otda) Akmal Malik, Director General of Urban Housing and Settlement Areas (PKP) Southeast Sulawesi, Jefes regionales en toda Indonesia, Presidente de DPRD provinciales, de regencia y ciudad, así como otras partes relacionadas.

En esa ocasión, también firmó el compromiso del cumplimiento del gobierno local en el apoyo a las políticas estratégicas nacionales para realizar la ASTA CITA, el aumento de la inversión y la gobernanza de los productos legales regionales de calidad.