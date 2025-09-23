El ministro de Asuntos del Interior, la apreciación de la marcha de Posyandu, dijo que tiene un papel como máquina social en el alcance de la comunidad

VIVA – Ministro de Asuntos Interiores (Ministro de Asuntos Interiores) Muhammad Tito Karnavian agradeció el trabajo del puesto de servicio integrado (Posyandu) que ha hecho una contribución importante a la comunidad. El Ministro del Interior incluso llamó a Posyandu como una máquina social que tiene una gran red para el alcance de la familia. Este poder, según él, puede optimizarse para apoyar los programas gubernamentales.

«¿Por qué el entrenador de Posyandu debe ser la cabeza de su esposa? Porque el jefe regional tiene poder, fuente, fuerza. Tiene responsables políticos, tiene la autoridad basada en la ley, como el jefe de gobierno más alto de la región», dijo el Ministro de Asuntos del Interior en la Reunión de Coordinación Nacional Posyandu (Rakornas) en 2025 en el Centro de Convenciones de Mercure, Jakarta, lunes (9/22/2025).

El Ministro del Interior explicó que la existencia de Posyandu tiene una base legal sólida. Esto está regulado, entre otros, la ley (ley) número 3 de 2024, el número 43 del Reglamento del Gobierno (PP) 43 de 2014, el Reglamento del Ministro de Asuntos del Interior (Perrendagri) número 18 de 2018 y el número 13 de 2024.

En la ley número 3 de 2024 con respecto a la Segunda Enmienda a la Ley Número 6 de 2014 sobre las aldeas, se afirma estrictamente que Posyandu es uno de los elementos de la Institución Comunitaria de la Villa (LKD). Además, Posyandu también es socio del gobierno de la aldea para llevar a cabo las funciones del gobierno, el desarrollo, el empoderamiento y el desarrollo comunitario.

En la actualidad, dijo el Ministro del Interior, Posyandu se ha transformado mediante la implementación de seis estándares de servicio mínimos (SPM). Anteriormente, Posyandu era más ampliamente conocido en el contexto de los servicios de salud.

«Por lo tanto, los servicios públicos se realizan de manera integrada en una publicación. Aproximadamente. Bueno, ¿algo?

Los seis SPM incluyen educación, salud, obras públicas, vivienda pública, paz y orden público y protección comunitaria (Trantibumlinmas) y social. En este contexto, la utilización de Posyandu se dirige a seis campos SPM de acuerdo con la autoridad de la aldea/Kelurahan, con énfasis en las actividades de empoderamiento de la comunidad a nivel local.

«Posyandu como socio del gobierno. El Posyandu es un socio del gobierno. Pero es reconocido por su existencia en la ley», dijo el Ministro del Interior.

Como socio del gobierno, Posyandu puede perfeccionar las tareas llevadas a cabo por el gobierno. Esto incluye contribuciones a la educación infantil (PAUD), la utilización de la alfabetización digital, los sectores de fortalecimiento alimentoasí como otros campos que son un problema en la comunidad.

El Ministro del Interior dio un ejemplo, uno de los pasos concretos que Posyandu puede tomar es fortalecer el sector alimentario a través del movimiento de plantación. Si el Cadre del Equipo de Empoderamiento y Bienestar Familiar (TP PKK), Posyandu y el gobierno de la aldea, se cree que este movimiento puede ayudar a satisfacer las necesidades alimentarias.

«Si lo hacen todas las aldeas a través del movimiento PKK, Posyandu, moviéndose para plantarlo como cada chile para el consumo de su propia aldea, consumo de hogares en sí mismos, no hay inflación cada semana. Porque es suficiente para cada uno de ellos», dijo.

También estaba presente en el evento el presidente del Equipo de Fideicomisarios Posyandu Tri Tito Karnavian junto con las filas, Director General (Dirjen) del desarrollo del gobierno de la aldea (Pemdes) Ministerio del Interior La Ode Ahmad P. Bolombo, Director General de Desarrollo de la Administración Regional (ADWIL) del Ministerio de Asuntos Interiores Safrizal ZA, Director General de Autonomía Regional (OTDA) del Ministerio de Asuntos del Interior Akmal Malik, Director General de Desarrollo Regional (BANGDA) del Ministerio del Interior Restuardy DAUD, y otros funcionarios relacionados.