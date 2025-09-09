El Ministro de Asuntos del Interior enfatiza su apoyo a la licencia del personal médico y la salud a través de MPPDN

VIVA – Ministro del Interior (Ministro de Asuntos Interiores) Muhammad Tito Karnavian expresó su apoyo a las políticas Licencias para personal médico y de salud a través del centro comercial nacional de servicio público digital (Mppdn). Esto fue transmitido por el Ministro de Asuntos del Interior en la firma de un decreto conjunto con respecto a la implementación del personal médico y los trabajadores de la salud en el distrito/ciudad a través de MPPDN en el Edificio Adhyatma, el Ministerio de Salud (Kemenkes), Yakarta, martes (9/9/2025).

Explicó el Ministro de Asuntos Interiores, el Mall de Servicio Público (MPP) fue una de las innovaciones del resultado de la colaboración entre el Ministerio de Reforma Administrativa y la Reforma de Burocracia (Kemenpan-RB) con el Ministerio del Interior (Ministerio del Interior) que ha sido construido durante mucho tiempo. El servicio es un sistema de servicios públicos de un solo techo inspirado en la innovación en el país de Georgia. En la actualidad, muchas áreas lo han implementado.

«Todavía estamos presionando a otras regiones. La mejor de ellas está en Badung y Gianyar. Si vemos esto, Banyuwangi también es bueno», dijo el Ministro del Interior.

En esa ocasión, el Ministro de Asuntos del Interior apreciaba las regencias de Badung y Gianyar que pudieron modificar MPP para que no fuera como un ambiente de oficina. Por el contrario, el MPP está empaquetado más relajado e informal para que sea atractivo para el público. Además, los oficiales que sirven también aplican un excelente servicio.

El Ministro del Interior espera que el progreso del MPP pueda ser imitado por otras filas del gobierno local (PEMDA). De esa manera, el servicio se lleva a cabo de manera rápida, efectiva y es capaz de evitar el potencial de la corrupción.

«Debido a que todo es CCTV, transparente, el pago está solo en la salida de los bancos existentes. Bueno, esto será conducido por el Ministerio de Salud en el marco de esta licencia», dijo.

Dijo que los desafíos para optimizar el MPP deben continuar siendo alentados, incluso en términos de recursos humanos (recursos humanos) a la infraestructura, especialmente en servicios en áreas desfavorecidas, líderes y más exteriores (3T).

En particular, el Ministro de Asuntos del Interior solicitó apoyo del Ministerio de Salud para ayudar a las regiones con baja capacidad fiscal, especialmente relacionada con el fortalecimiento del MPP. El Ministerio de Salud puede brindar apoyo en forma de mejorar la calidad de las licencias en el sector de la salud en MPP, a través del esquema de Fondo de Asignación Especial (DAK).

«Muchas gracias. Estamos listos, el Ministerio de Asuntos del Interior respalda plenamente la licencia utilizando para el personal médico y la salud, utilizando centros comerciales de servicio público que no solo son físicos, sino digitales», dijo.

Also present at the event was the Chairperson of the National Economic Council as well as the Special Advisor of the President in the field of digitalization and technology of government Luhut Binsar Pandjaitan, Minister of Health Budi Gunadi Sadikin, Minister of PAN-RB Rini Widyantini, Head of the Siber and State Sandi Agency (BSSN) Nugroho Sulistyo Budi, Deputy Minister of Communication and Digital Patria, and Deputy Minister of Health Dante Saksono Harbuwono. También estaban presentes ministerios/instituciones de alto riesgo, así como representantes de jefes regionales.

Después de los comentarios, un decreto conjunto firmado por el Ministro de Asuntos Interiores, Menpan-RB, Ministro de Salud, Viceministro de Comunicación y Digital, y el Jefe de BSSN. La procesión de firma fue presenciada directamente por el asesor especial del Presidente en el campo de la digitalización y la tecnología del gobierno Luhut Binsar Pandjaitan.