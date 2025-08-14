El Ministro de Asuntos del Interior desmanteló los hechos impactantes detrás de las Naciones Unidas, aumentan el 250 por ciento del Regente Pati

Yakarta, Viva – Ministro del Interior (Ministro de Asuntos Interiores) Tito karnavian Finalmente, abre votos sobre los aumentos caóticos en la tierra y los edificios rurales y urbanos (PBB-P2) en el distrito TambiénJava Central, que hizo que miles de residentes se quedaron en el camino.

Tito revelado, plan Regente Pati Sudewo aumentará los impuestos en hasta un 250 por ciento nunca fue reportado al gobierno central. Explicó, de acuerdo con la Ley de Relaciones Financieras entre los gobiernos centrales y regionales (HKPD), la determinación de la venta de objetos fiscales (NJOP) y las Naciones Unidas fue totalmente autorizada por los regentes y alcaldes. Sin embargo, el arancel debe ser consultado con el gobernador antes de ser aplicado.

«La determinación de los números de NJOP y la ONU fue determinada por el Regente y el Alcalde con consulta y el que revisó fue el gobernador. Por lo tanto, no me llegó, sino el gobernador», dijo Tito, jueves 14 de agosto de 2025.



Ministro del Interior (Ministro de Asuntos Interiores) Muhammad Tito Karnavian (Doc. Especial) Foto : Viva.co.id/fajar Ramadhan

El ex jefe de la policía nacional también recordó a todos los jefes regionales que no aumentaran arbitrariamente los impuestos sin considerar las condiciones económicas de la comunidad.

«Le pregunto a otros jefes regionales, cada vez que emitía una política relacionada con impuestos y gravámenes, no para cargar a la comunidad. Hazlo gradualmente», dijo.

Anteriormente informó, el Regente de Pati, Central Java, Sudewo enfatizó que no renunció a su posición, a pesar de que había demandas de las masas de los manifestantes para que residiera en la posición del regente.

Según Sudewo, fue elegido como el Regente Pati para el período 2025-2030 por la gente constitucional y democráticamente. «Así que no puedo parar con esa demanda», dijo Sudewo en Pati, miércoles 13 de agosto de 2025.

Incluso con el proceso político que se implementó en el DPRD de Pati Regency al acordar la propuesta de derechos de cuestionario y el comité especial del Regente Pati.

«Sí, ese es el derecho del cuestionario propiedad del DPRD. Respeto los derechos del cuestionario, el plenario», dijo

En esa ocasión, Sudewo también dijo que la manifestación que ocurrió hoy se había completado y la situación volvió a conducir.

«En términos generales, incluso si al conocer a los manifestantes hay un lanzamiento, podemos entender sus emociones debido a la gran cantidad de masas para que sea imposible estar completamente controlado. Pero lo más importante, todo va bien», dijo.

Reconoció que el incidente se convirtió en un valioso proceso de aprendizaje para él, teniendo en cuenta que solo había estado en el cargo durante unos meses.