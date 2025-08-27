El Ministro de Asuntos del Interior alienta al gobierno regional y a Kadin a colaborar sobre el avance regional

VIVA – Ministro del Interior (Ministro de Asuntos Interiores) Muhammad Tito Karnavian enfatizó que la colaboración entre el gobierno regional (Gobierno regional) y la Cámara de Comercio e Industria (Mujer) debe comenzar de inmediato para alentar el progreso de la economía regional. Según él, el presupuesto del gobierno central y regional no es suficiente para crear un salto de desarrollo sin la participación activa del mundo de los negocios.

El Ministro de Asuntos Interiores explicó, el Presupuesto Estatal (APBN) y el Presupuesto de Ingresos y Gastos Regionales (Apbd) Solo funciona como un desencadenante para el crecimiento económico. Por lo tanto, el papel del sector privado debe fortalecerse para que el desarrollo sea más rápido y de manera más sostenible.

«Nunca sueñes con un área [atau] El país podrá saltar, hacer que la gente sea próspera solo del APBN o del APBD «, enfatizó al abrir la Reunión de Liderazgo Provincial del Sureste de Sulawesi Kadin (Southeast Sulawesi) en 2025 en el Phinisi I Ballroom I Hotel Claro, Kendari City, miércoles (8/27/2025).

Detalló, el gasto total del gobierno de APBN y APBD fue de alrededor de 4,000 billones de rupias. Esta cantidad es mucho menor que la facturación del dinero del producto interno bruto (PIB) de Indonesia, que alcanza más de 22,000 billones de rupias.

«Significa que 20 mil billones (Rupiah) tienen? Privado. Entonces el país que quiere avanzar, el sestor debe vivir», dijo.

El Ministro del Interior destaca la condición del sureste de Sulawesi, que todavía tiene una capacidad fiscal débil. Explicó que alrededor del 65 por ciento de los ingresos regionales provenían de la transferencia central, mientras que los ingresos originales regionales (PAD) eran solo alrededor del 35 por ciento. Esta condición dificulta que la región se desarrolle si solo se basa en el APBD.

«No sueñe con que nunca pueda cambiar la región de los Padres, así como para saltar, la pobreza se reduce, el retraso en el retraso se reduce y luego el desempleo se reducirá por todo tipo de rendimiento como este», dijo.

Por lo tanto, el Ministro del Interior enfatizó la importancia de presentar un clima comercial saludable y colaborativo. Consideró que Kadin era un socio estratégico que podría cerrar la asociación entre el gobierno y el mundo de los negocios.

«La puerta que se ha hecho, en mi opinión, porque este Kadin es sólido, una vieja asociación, no es necesario hacer ninguna nueva», explicó.

Agregó el Ministro de Asuntos Interiores, no todos los jefes regionales tienen antecedentes de empresarios que están acostumbrados a leer el potencial económico en su región. Por lo tanto, alentó al jefe regional a abrir una sala de discusión con Kadin para formular pasos concretos.

«Mi esperanza, los gobernadores, incluidos mi amigo, uno de Lichting, Sr. Andi, Pak Anton con su grupo Kadin invitado, es mejor para nosotros ser un oyente. ¿Cuál es el potencial del sudeste de Sulawesi y qué políticas o incentivos están usted (Provincia del sudeste del sudeste de Kadin)?

Finalmente, el Ministro del Interior enfatizó la importancia de la acción real de la colaboración. Solicitó que la cooperación entre el gobierno local y el mundo de los negocios, especialmente Kadin, se realizó realmente.

«Apoyemos juntos la colaboración entre los gobiernos locales y el mundo de los negocios, especialmente Kadin, para que realmente pueda hacer el sureste de Sulawesi [lebih maju]»Dijo.

Para obtener información, el evento asistió el presidente de la Indonesia Kadin Anindya Novyan Bakrie, el gobernador del sureste de Sulawesi, Andi Sumangerukka, el sureste de Sulawesi, el presidente de Kadin Kadin, Anton Timbang, el alcalde de Kendari, Siska Karina Imran, y los administradores de Indonesia Kadin y otros sudeste de Sulawesi Kadin.