El Ministro de Asuntos del Interior alienta al gobierno regional a reparar inmediatamente las instalaciones públicas dañadas

VIVA – Ministro del Interior (Ministro de Asuntos Interiores) Muhammad Tito Karnavian preguntó al gobierno regional (Gobierno regional) Repare inmediatamente las instalaciones dañadas debido a acciones anarquistas en varias áreas que ocurrieron en los últimos tiempos. Hizo hincapié en que el daño no se dejó demasiado tiempo porque podría causar trauma para la comunidad.

«No te rindas, déjalo ir [fasilitas yang rusak] Porque hará un trauma público. Así que se reparó de inmediato y si el que requiere mucho tiempo, el área está cerrada (el área está cubierta) «, dijo el Ministro de Asuntos Interiores al equipo de medios después de la Reunión Regional de Coordinación de Control de Inflación en el Edificio Sasana Bhakti Praja (SBP) del Ministerio de Asuntos Interiantes (SBP)Ministerio del Interior), Yakarta, martes (2/9/2025).

El Ministro del Interior explicó que el daño a los daños se puede financiar a través del Presupuesto de Ingresos y Gastos Regionales (APBD). Además, la fuente de financiamiento también puede provenir de la cooperación mutua, por ejemplo, la asistencia de personas capaces.

«Si más tarde el APBD es difícil, puede ser a través de un mecanismo de subvención. Por ejemplo, una subvención del gobierno provincial, de otros distritos que son mejor capaces de un fuerte presupuesto fiscal», dijo.

Agregó que el gobierno central tampoco descartó la posibilidad de participar en la financiación de la mejora. En la actualidad, el gobierno todavía está coordinando para mapear qué regiones pueden mejorar de forma independiente y cuáles requieren asistencia, incluido el cálculo de la pérdida total a nivel nacional.

«No hemos calculado a nivel nacional. Todavía no. En el proceso de calcular», dijo.

Por otro lado, el Ministro de Asuntos del Interior alentó a todos los gobiernos regionales a garantizar que las actividades económicas en las regiones continúen funcionando. Esto es importante porque involucra los intereses de la comunidad en general.

«No debemos detener las actividades económicas porque se verá afectado para todas las personas», dijo.

El Ministro del Interior señaló, desde el 25 de agosto de 2025, la opinión de la opinión se celebró en varias regiones. Algunas de las acciones tuvieron lugar pacíficamente, aunque también hubo una serie de acciones que causaron daños porque se realizó anárquicamente.

Además de reparar las instalaciones dañadas, se le pidió al gobierno regional que celebrara inmediatamente una reunión conjunta con el Foro Regional de Coordinación de Liderazgo (Forkopimda) para discutir las últimas condiciones en sus respectivas regiones. También se espera que el gobierno local abra el diálogo con líderes comunitarios, líderes religiosos, académicos, así como de actividades que presentan la paz, como las oraciones conjuntas que involucran comunicación cruzada.

Además, se aconseja al gobierno local que intensifique los programas del programa, como el mercado barato y la distribución de la asistencia social que es la obligación del estado. Por el contrario, se pide a las actividades ceremoniales que parecen un desperdicio que se posponen. Se recordó a los funcionarios y a sus familias que no mostraran un lujo excesivo.

«Por favor, cuídalo, incluidos eventos personales en el impulso de hoy y en el futuro, continúe simplemente», dijo.

El Ministro del Interior también enfatizó que su partido pospuso la aprobación de un viaje de viaje para los jefes regionales. Preguntó a todos los jefes regionales cuyo territorio se clasificó como vulnerable para permanecer en sus respectivas regiones para controlar la situación con Forkopimda.