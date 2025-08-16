El Ministro de Agricultura revela hechos sorprendentes sobre el arroz medio premium en el caso de Oplosan

Yakarta, Viva – Ministro de Agricultura (Ministro de agricultura), Andi Amran Sulaiman revelado de 10 muestras arroz de primera calidad Medio probado en medio del aumento de casos de arroz mixto, obtuvo una mezcla de arroz roto (arroz roto) alcanzó el 59 por ciento.

«Fui, sí. Tomamos 10 (muestras), el roto es del 30-59 por ciento», dijo Andi Amran cuando se reunió en la conferencia de prensa sobre el borrador del presupuesto estatal (RAPBN) y la nota financiera del año fiscal 2026 en la Dirección General de Impuestos, Yakarta, el viernes.

De hecho, continuó, para ser categorizado como arroz medio premium, el porcentaje de arroz roto solo puede tocar el 15 por ciento.

Ilustración de arroz. Foto : Entre fotos/Raisan Al Farisi

Por lo tanto, el caso de arroz mixto es perjudicial para las personas que compran arroz medio premium, porque el arroz comprado está por debajo del estándar de arroz medio premium que se ha determinado.

«Extremo, ¿verdad? Muy extremo», dijo Amran.

Anteriormente, el Ministerio de Agricultura (Kementan) reveló las presuntas prácticas de fraude en el comercio de arroz que causó pérdidas de los consumidores de hasta RP99.35 billones debido a la manipulación de calidad y precio en el nivel de distribución.

El Ministro de Agricultura el miércoles (30/7) reveló que hasta 212 marcas y medios de arroz premium que habían estado circulando en el mercado se demostraron que no cumplían con las disposiciones establecidas por el gobierno, y dijeron que tomarían medidas enérgicas contra la circulación del arroz.

Amran también mencionó que la aplicación del arroz mixto fomenta una nueva estructura de mercado más saludable donde los consumidores prefieren los mercados tradicionales y la rectificación de grano de las personas para obtener un espacio comercial más amplio.

Según él, la acción del arroz mixto no solo mantiene la calidad del arroz, sino que también cambia el patrón de distribución y comportamiento de gasto comunitario. Ahora los consumidores creen en los mercados tradicionales, porque los precios son más baratos, transparentes y abiertos.

Amran dio un ejemplo del precio del arroz premium en el mercado o el comercio minorista moderno está en el rango de RP17,000 – RP18,000 por kilogramo, mientras que en el mercado tradicional el precio del arroz premium es de alrededor de Rp13,000 por kilogramo. (Hormiga)