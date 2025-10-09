El Ministro de Agricultura prevé que la producción de arroz para finales de 2025 alcance los 34 millones de toneladas

Jacarta – Ministro Agricultura (Ministro de Agricultura) RI, destacó Amran Sulaiman producción arroz a nivel nacional sigue aumentando. Actualmente, dijo, la producción de arroz en Indonesia ha alcanzado los 33,1 millones de toneladas. Su objetivo es que la producción de arroz alcance los 34 millones de toneladas para finales de 2025.

Así lo transmitió el Ministro de Agricultura Amran después de asistir a una reunión limitada (ratas) presidida por el presidente Prabowo Subianto en el complejo del Palacio Presidencial, Yakarta, el jueves 9 de octubre de 2025.

«A día de hoy nuestra producción es de 33,1 millones de toneladas según BPS de enero a noviembre. La producción estimada es de 34 millones de toneladas a finales de año», dijo Amran.

Ilustración de agricultores de China que utilizan pesticidas en sus cultivos

Explicó que la producción de arroz en Indonesia aumentará en 4 millones de toneladas en comparación con 2024. El año pasado, dijo, la producción de arroz de Indonesia alcanzó los 30 millones de toneladas.

«Gracias a Dios, ahora son 33,1 millones de toneladas y el mes que viene, si Dios quiere, a finales de año serán 34 millones de toneladas. Esta es una buena noticia para los agricultores indonesios. Así que hay un aumento de 4 millones de toneladas», dijo Amran.

Por otro lado, Amran añadió que la producción nacional de arroz había superado el objetivo fijado. Se explicó que la Comisión IV de la RPD y el Ministerio de Finanzas tienen como objetivo que la producción de arroz alcance los 32 millones de toneladas.

De hecho, dijo Amran, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) afirmó que el aumento de la producción de arroz de Indonesia fue el segundo mayor del mundo después de Brasil.

Con las cifras de producción actuales, Amran dijo que Indonesia alcanzará la autosuficiencia alimentaria en los próximos tres meses. Si no hay obstáculos, especialmente condiciones climáticas extremas, Indonesia ya no importará arroz.

«Gracias a Dios hoy, espero que no haya obstáculos, en los próximos dos meses o tres meses, si Dios quiere, Indonesia ya no importará. Ojalá no haya un clima extremo, seremos autosuficientes», dijo.