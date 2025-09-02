El Ministro de Agricultura niega el arroz premium vacío en el comercio minorista debido a la escasez, esta es la causa

Yakarta, Viva – Ministro de Agricultura, Amran Sulaiman enfatizó el suministro vacío de arroz de primera calidad De Tienda minorista no significa que sea causado o conduce directamente a la aparición de casos escasez de arroz en la patria.

Porque si el arroz es realmente raro, se verá a partir de la disminución de los datos en la producción al surgimiento de personas que acudieron para comprar arroz para comprar arroz.

Por lo tanto, Amran dijo que el suministro vacío de arroz premium en la tienda minorista fue causado por un cambio en el patrón de distribución de arroz en sí.

«Ada (caldo de arroz Premio vacío) en una o dos (tiendas minoristas), no hay problema para esta república. Esto sucede debido a un turno (patrón de distribución de arroz) «, dijo Amran en la oficina central de Bulog Perum, área de Gatot Subroto, South Yakarta, martes 2 de septiembre de 2025.

Amran incluso afirmó, hasta ahora la producción nacional de arroz incluso ha seguido mejorando. Los datos de la Agencia de Estadísticas Centrales (BPS) estima que la producción total de arroz en el período de enero-octubre de 2025 aumentará alrededor del 12.16 por ciento a 31.04 millones de toneladas.

También se produjo un aumento similar en el potencial de la producción de arroz en el período de agosto-octubre de 2025, que se estima que alcanzará los 9.11 millones de toneladas, un 4.17 por ciento en comparación con el mismo período en 2024.

Relacionado con el cambio en el patrón de distribución al que se refirió, Amran explicó que actualmente el centro de fresado de arroz a pequeña escala también ha suministrado arroz a los mercados tradicionales.

El suministro de arroz premium reducido en el comercio minorista moderno según él también ha abierto oportunidades para la molienda de arroz a pequeña escala, para obtener el suministro de granos que anteriormente fueron absorbidos por grandes industrias.

«Así que este es de hecho un cambio en los patrones (distribución), lo que hace que las pequeñas fábricas puedan llenar el espacio en los mercados tradicionales que siempre han sido dominados por grandes fábricas, por lo que la facturación en los mercados tradicionales también aumenta», dijo Amran.

Así que esto no es escasez, porque hay mucho arroz (suministro) «, dijo.