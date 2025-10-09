El Ministro de Agricultura dice que la distribución de fertilizantes a los agricultores es complicada, ahora se ha reformado el sistema alimentario

Jacarta – El gobierno continúa fortaleciendo la reforma del sector y la agenda downstream. alimento nacional como paso estratégico para lograr la autosuficiencia y hacer de Indonesia una canasta alimentaria mundial.

Así lo transmitió el Ministro de Agricultura (Ministro de Agricultura) RI Andi Amran Sulaiman después de asistir a una reunión limitada presidida por el presidente Prabowo Subianto en el Palacio Merdeka, Yakarta, el jueves 9 de octubre de 2025.

Amran explicó que varios avances en el sector agrícola hoy son el resultado real del pleno apoyo del presidente Prabowo. Uno de los mayores avances que se logró fue la simplificación del sistema de distribución. fertilizante.



Ilustración de stock de fertilizantes (doc: Pupuk Indonesia)

«Así que primero fertiliza la distribución y regulaciones «que vincula a 145. Hay que rubricar a 12 ministros antes de poder enviarlos, luego también hay que saber que 38 gobernadores y 514 regentes y alcaldes de toda Indonesia tendrán que llegar al terreno», dijo Amran.

Amran añadió que gracias a esta simplificación la escasez de fertilizantes ha sido la principal queja agricultor ahora ya no se escucha en el campo. Amran explicó que, según los resultados de las visitas a siete u ocho provincias en las últimas dos semanas, los agricultores expresaron su gratitud porque la distribución de fertilizantes iba bien.

«Su apoyo (del presidente Prabowo) es extraordinario, hay 17 decretos presidenciales sobre el sector alimentario, los estamos desmantelando. Un ejemplo son los fertilizantes, solíamos recorrer toda Indonesia, los agricultores gritaban al unísono, el tono era el mismo, faltaban fertilizantes, los fertilizantes escaseaban, los fertilizantes eran caros. Gracias a Dios, ahora los fertilizantes han sido bien recibidos», añadió Amran.

Además de reformar la distribución de fertilizantes, Amran también dijo que el gobierno está implementando un programa de mejora del riego agrícola a gran escala a través de la Instrucción Presidencial (Inpres) Número 2 de 2025 sobre la aceleración del desarrollo, mejora, rehabilitación y operación y mantenimiento de redes de riego para apoyar la autosuficiencia alimentaria. Las mejoras del riego en una superficie de dos millones de hectáreas se llevarán a cabo de forma integrada y sin barreras administrativas entre provincias y distritos.

Aparte de eso, Amran también enfatizó que estos pasos se complementan con un programa para acelerar las herramientas y maquinaria agrícola (alsintan), ampliar las tierras productivas y aumentar la capacidad de los agricultores en varias regiones.

«Estamos acelerando la maquinaria agrícola y el procesamiento (optimización de la tierra) para los arrozales. Nuestro mayor sueño es que Indonesia se convierta en la cesta de alimentos del mundo», añadió Amran.