El Ministro de Agricultura Amran planea aplicar un precio del arroz, el DPR pide que no se apresure

Yakarta, Viva – Ministro de agricultura (Ministro de Agricultura) Andi Amran Sulaiman dijo el plan para aplicar la política arroz Un precio entre el arroz premium y el medio todavía está en la etapa de discusión. Todavía está trabajando en el plan cuidadosamente porque involucra la vida de muchas personas.

Según Amran, el gobierno ha celebrado de tres a cuatro reuniones de coordinación limitada (Rakortas) para discutir la política.

«Necesitamos aportes al respecto, porque tenemos discusión cuatro veces. Pero aún no hemos decidido. Con Bapenas ha sido tres veces, cuatro veces tenemos una reunión. Tenemos una reunión de maratón», dijo Mentan Amran cuando RDP con la Comisión IV RPD RI en el complejo del Parlamento, jueves 21 de agosto de 2025.

Amran explicó que la política de implementar arroz un precio debe llevarse a cabo cuidadosamente porque el presupuesto de subsidio de alimentos es muy fantástico, que es RP150 billones, donde la mayoría de ellos se utilizarán para los subsidios de arroz.

Esta política tiene como objetivo bloquear el precio de todo el arroz subsidiado por el gobierno para no ser mal utilizado por el sector privado. «Queremos bloquear todo el país subsidiado por el país debe ser controlado, intervenido», dijo Amran

«Pero la dirección es que queremos que los consumidores disfruten, pero los agricultores de su bienestar deben mantenerse», continuó

Amran no quiere que el subsidio sea utilizado por empresarios privados para obtener la mayor ganancia. Según él, si el sector privado quiere obtener ganancias de vender arroz a un precio más alto, entonces la condición es que el arroz proviene de sus propios campos de arroz, no de los subsidiados por el gobierno.

«Si el sector privado quiere construir, las corporaciones quieren construir o imprimir campos de arroz mismos, no interferimos (precio). Pero no podemos usar subsidios gubernamentales, tanto tractores, semillas y fertilizantes», dijo

No te apresures

Mientras que el presidente de la Cámara de Representantes, la Titiek Soeharto, le pidió a Amran que no se apresurara a implementar la política de arroz de un precio.

Advirtió que la política afectaría la vida de muchas personas, por lo que debe hacerse con cuidado y consideración cuidadosa. «Más tarde, si se aplica (arroz) un precio, sabe que no será adecuado, el presidente tendrá que revocar (reglas) nuevamente», dijo Titiek.

Anteriormente, el jefe de Bapanas Arief Praseteto Adi dijo que precio de arroz Por lo general, solo habrá un precio minorista más alto (HET), ya no HET Medium o Premium HET.

«Solo un precio, solo significa máximo. Si ayer hubo un medio HET, un het premium», dijo.

El ministro coordinador (Menko) para el campo de alimentos Zulkifli Hasan (Zulhas) también declaró que el gobierno cambió la clasificación de las ventas de arroz, desde el original en función de la calidad media y premium, hasta solo tipos de arroz ordinarios y especiales basados ​​en el tipo.

«El precio se formula nuevamente. (El precio) todavía se cuenta nuevamente», dijo Zulhas en Yakarta

Según Zulhas, la diferencia en la clasificación de arroz se basa en el contenido de arroz roto (arroz roto) en él. El arroz premium tiene niveles de falla más bajos que el arroz medio.

Si bien el arroz especial es como el arroz marrón, hay arroz glutinoso, hay arroz Pandan Wangi, hay arroz basmati.