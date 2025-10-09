El ministro de Agricultura, Amran, es optimista en cuanto a que la transformación agrícola abrirá 1,6 millones de oportunidades laborales.

Jacarta – El gobierno continúa fortaleciendo la agenda río abajo sector agricultura como paso estratégico para incrementar el valor agregado de los productos, abrir campo de trabajoy acelerar la distribución equitativa del bienestar de las personas.

Así lo transmitió el ministro de Agricultura, Andi Amran Sulaiman, tras asistir a una reunión limitada presidida por el presidente Prabowo Subianto en el Palacio Merdeka, Yakarta, el jueves 9 de octubre de 2025.

«El valor añadido debe existir en Indonesia. Bueno, si lo hacemos continuamente, creará puestos de trabajo, reducirá la pobreza, aumentará el bienestar y luego reducirá el desempleo», dijo Amran.

Amran destacó el potencial económico del downstreaming producto Coco muy grande.

«Luego lo pasaremos del coco a la leche de coco. Esto es VCO (aceite de coco virgen), el precio podría aumentar 100 veces. Si es 100 veces, simplemente calculamos el promedio, puede producir 2.400 billones. Digamos la mitad, multiplicado por cincuenta, eso produce 1.200 billones de divisas. Eso es sólo coco», añadió Amran.

Además del coco, el gobierno también está preparando el procesamiento posterior del producto más gamberro, que actualmente cubre el 80 por ciento de las necesidades mundiales. Los productos derivados se pueden utilizar para tinta electoral y necesidades domésticas.

También se aplican medidas similares a los productos básicos de aceite de palma controlados por el gobierno. Amran dijo que los racimos de frutas frescas (FFB) se procesarían para producir biocombustibles, aceite de cocina, margarina y mantequilla.

«Ahora estamos acelerando la transformación del cacao, el anacardo, el coco, la pimienta, etc. Estamos procesando especialmente el coco, esto es interesante. Se puede ver que los datos son 33 millones, el año pasado fueron sólo 29 millones de toneladas», añadió Amran.

Además de acelerar el downstream, el gobierno también está optimizando un presupuesto de 9,95 billones de rupias para apoyar los programas de desarrollo de plantaciones y horticultura.

«Proporcionaremos semillas y plántulas a todos los agricultores indonesios. Cacao, café, coco, anacardos, nuez moscada, es decir, aproximadamente 800.000 hectáreas en toda Indonesia, y es gratuito. Creará puestos de trabajo para 1,6 millones de personas en un plazo máximo de dos años», concluyó Amran.