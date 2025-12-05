El Ministro de Agricultura Amran envía un barco lleno de logística de ayuda en casos de desastre a Sumatra

Jacarta – El Ministro de Agricultura (Mentan), Andi Amran Sulaiman, entregó un barco lleno de logística de ayuda para las víctimas de las inundaciones en Aceh, Sumatra del Norte y Sumatra Occidental a través de KRI Banda Aceh 593 en el muelle de Kolinlamil, puerto de Tanjung Priok, Yakarta, el viernes (12/05/2025). Un total de 207 camiones logísticos fueron enviados a esta misión humanitaria como parte del programa de Atención de Desastres del Ministerio de Agricultura.



Ministro de Agricultura Andi Amran Sulaiman

Hasta la fecha, la ayuda total despachada ha alcanzado los 34.800 millones de IDR, como parte del compromiso de ayuda de 75.000 millones de IDR que continúa distribuyéndose por etapas, con la siguiente composición:

• Arroz: 25 toneladas

• Aceite de cocina: 35 toneladas

• Azúcar: 38 toneladas

• Leche: 1.780 cajas

• Mi instancia: 3.115 dus

• Minerales del aire: 2.480

• Otros: sardinas, té, café, ropa, pañales, toallas sanitarias, equipos de oración, artículos de tocador, mantas, huevos, medicinas e incluso generadores.

«El total que hemos enviado ayer es de 34.800 millones. Es posible que haya más. Esta mañana hubo ayuda adicional, estamos enviando más continuamente», explicó Ministro de Agricultura AmranViernes (12/05/2025)

El barco de la Armada de Indonesia tomará la ruta Padang – Sibolga – Aceh, asegurando que toda la logística llegue a los puntos prioritarios en base a la coordinación entre BNPB y el gobierno regional. El día anterior también se envió ayuda de emergencia a través de aviones Hércules y fue recibida por BNPB en Aceh.

El ministro de Agricultura, Amran, dijo que la ayuda enviada era una necesidad urgente para los residentes del campo. La mayor parte son alimentos listos para el consumo porque muchas zonas todavía están aisladas y experimentan un acceso limitado a la energía.

«Comprobamos directamente en el campo cuáles eran las necesidades de la comunidad. Resultó que lo que se necesitaba eran alimentos listos para el consumo, porque había suficiente arroz», dijo el ministro de Agricultura, Amran.

El ministro de Agricultura, Amran, enfatizó que toda la asistencia es una cooperación mutua entre socios estratégicos, el mundo empresarial y los empleados del Ministerio de Agricultura. Por lo tanto, se lleva a cabo una estricta escolta desde el punto de salida hasta la llegada a BNPB.

«Esta es una asistencia brindada por todos los socios estratégicos, empresarios y empleados del Ministerio de Agricultura. Somos responsables de llegar a nuestro destino. No dejemos que nada sea mal utilizado. Este es un mandato», subrayó.

Además del programa de donaciones, el gobierno también envió 44.000 toneladas de arroz y 6.000 toneladas de aceite de cocina como apoyo regular a la respuesta de emergencia.