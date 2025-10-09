El Ministro de Agricultura, Amran, dice que el bienestar de los agricultores aumenta: el PNT alcanza el 124%

Jacarta – El Ministro de Agricultura (Mentan), Amran Sulaiman, dijo que bienestar agricultor Indonesia aumentará drásticamente a lo largo de 2025. Explicó que el tipo de cambio de los agricultores o NTP se registra actualmente en el 124,36 por ciento, muy por encima del objetivo del Ministerio. Finanzas en un 110 por ciento.

«Nuestro NTP, el tipo de cambio de los agricultores, el bienestar de los agricultores han aumentado. El objetivo del Ministerio de Finanzas para nosotros es del 110 por ciento. Gracias a Dios, hoy el NTP es del 124,36 por ciento. Así que está por encima del objetivo», dijo Amran en una conferencia de prensa en el Complejo del Palacio Presidencial, en el centro de Yakarta, el jueves 9 de octubre de 2025.

Explicó que el aumento del bienestar de los agricultores estaba en consonancia con el aumento producción arroz objetivos nacionales que superan los objetivos gubernamentales.

A finales de septiembre de 2025, la producción de arroz había alcanzado los 33,1 millones de toneladas y se estima que alcanzará los 34 millones de toneladas a finales de año, superando el objetivo de 32 millones de toneladas establecido por la Comisión IV de la RPD y el Ministerio de Finanzas.

«Del mismo modo, nuestra producción, el objetivo de la Comisión IV y el Ministerio de Finanzas, es de 32 millones de toneladas. Gracias a Dios, ahora es de 33,1 millones de toneladas y al final del año será de al menos 34 millones de toneladas. Esta es una buena noticia para los agricultores indonesios, por lo que hay un aumento de cuatro millones de toneladas», dijo.

Además de aumentar los logros en producción y el PNT, Amran también destacó la evolución de los precios nacionales del arroz, que mostraron una tendencia positiva.

Según sus palabras, por primera vez en los últimos cinco años el arroz experimentó en septiembre una deflación del 0,13 por ciento.

«Luego, específicamente este mes, se produjo una deflación del arroz, es decir, -0,13 por ciento. En los últimos cinco años, fue la primera en septiembre, durante la hambruna», dijo.

Amran añadió que el desempeño agrícola de Indonesia ahora es reconocido en todo el mundo. La Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO) predice que Indonesia será el país con el segundo mayor crecimiento en la producción de alimentos en el mundo después de Brasil.

«Esto es interesante, la FAO prevé que nuestra producción aumentará hasta ser la segunda mayor del mundo después de Brasil», explicó.

Con esta tendencia positiva, el Ministerio de Agricultura se muestra optimista de que el bienestar de los agricultores seguirá aumentando, en línea con el aumento de la producción y la eficiencia que se produce en el sector agrícola nacional.