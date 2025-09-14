Yakarta, Viva – El Ministro de Agricultura, Andi Amran Sulaiman, dio alivio bombeo Para los campos de arroz de agricultores que se inundan, desde el impacto de la construcción de viviendas en Pammanjengan Moncongloe, Regency Maros, SURSAWESI SUR.

Amran dijo que su partido tenía un programa de pompanización como un esfuerzo para ayudar a los agricultores a aumentar la producción agrícola.

«Siempre hay ayuda, dependiendo del regente, si preguntamos. Tenemos bombas y canales de riego que mejoramos», dijo Amran, el domingo 14 de septiembre de 2025.

Explicó que el gobierno había presupuestado RP 12 billones para el desarrollo y la revitalización de la infraestructura de la red de riego agrícola.

Este es un esfuerzo para aumentar la productividad del sector agrícola, para que pueda realizar la soberanía alimentaria.

«Para las mejoras de riego, estamos apuntando a hasta 2 millones de hectáreas. El gobierno llevará a cabo grandes transformaciones y se han sentido los resultados», dijo Amran.

Los agricultores que se encuentran en Pammanjengan, Maros, deben ser renunciados para que ya no obtengan cultivos desde la vivienda Royal Sentraland BTP. Debido a que cada temporada de lluvias, sus campos de arroz siempre se inundan.

Uno de los propietarios de arroz, dijo H. Kole, los agricultores esperaban que hubiera la mejor atención o solución del gobierno local, o el desarrollador de viviendas para las condiciones que experimentaron.

«También estamos listos si la vivienda está dispuesta a comprar nuestros campos al precio apropiado», dijo.