El ministro Ddy formula la cantidad de descuento de tarifas de peaje en el período Nataru con BUJT

Yakarta, Viva – Ministro de Obras Públicas (PU) Dody Hanggodo se aseguró de que habría descuento Tarifas de peaje para el período de vacaciones de Navidad 2025 y el año nuevo 2026 (Nataru). El incentivo pronto se discutirá con las entidades comerciales de Toll Road (BUJT).

«Sí, como de costumbre, habrá (descuentos de tarifas de peaje). Más tarde lo discutiremos con Bujt», dijo Ddy en Yakarta, viernes 3 de octubre de 2025.

Sin embargo, relacionado con la cantidad de caminos de descuento y peaje que obtienen descuentos, Ddy no ha podido confirmarlo. La posibilidad de los segmentos será la misma que el período del período Natrau del año anterior.

«Aproximadamente lo mismo. Pero los detalles son Nantilah», dijo.

Anteriormente, el ministro coordinador de la economía, Airlangga Hartarto, dijo que el gobierno preparó un paquete de estímulo especial para dar la bienvenida a Nataru.

El programa incluye descuentos en boletos de aerolíneas, incentivos fiscales de valor agregado transmitidos por el gobierno (PPN DTP), descuentos en carreteras de peaje, descuentos en buques, descuentos de trenes, hasta el Día Nacional de Compras en línea (Harbolnas).

El Ministerio de Obras Públicas (PU) junto con la entidad comercial de Toll Road (BUJT) anteriormente realizó una variedad de preparaciones, incluida la promulgación de descuentos en tarifas de peaje para apoyar el flujo suave de Homecoming y en Navidad 2024 y el Año Nuevo 2025.

El flujo de retorno de la puerta principal de peaje de Cikampek

La implementación de las tasas de peaje que se aplican a todos los grupos de vehículos en un 10 por ciento, para maximizar la distribución del tráfico y evitar la acumulación de vehículos en ciertas fechas que se predice que es el flujo máximo de regreso a casa y espalda.

La provisión de tarifas de peaje para el clúster Trans-Java Toll Road se aplica a la integración de la carretera de peaje de Yakarta-Cikampek, Cikampek-Palimanan, Palimanan-Kanci, Kanci-Pejaraguan, Pejagan-Pemalang, Pemalang-Batang, Batang-Semarang, Semarang Sección ABC Toll Road.

Además, el flujo inverso se aplica a la sección opuesta, a saber, la carretera de peaje Semarang ABC hacia la carretera de peaje de Jakarta-Cikampek o la puerta de peaje de Kalikangkung a la puerta de peaje de Cikampek Utama.

For the Trans-Sumatera corridor, the toll rate of 10 percent to all groups of vehicles when the homecoming flow is valid on the Terbanggi Besar-Besar-Banggang-Kayu Agung section (GT Bakauheni Selatan-GT Kayu Agung Utama), the Agung-Palembang wood section (Kayu Agung Utama-Kramasan), and the Pekanbaru-Dumai Carretera de peaje. (Hormiga)

