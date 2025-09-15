El ministro coordinador, Zulhas, revela RP

Yakarta, Viva – El Ministerio de Finanzas ha distribuido fondos gubernamentales que ascienden a RP200 billones para banco Himbara. Se enfatiza que los fondos se utilizan para financiar las cooperativas de la aldea/Kelurahan (Cabezales) Rojo y blanco.

Leer también: OJK emitió las reglas para el crédito UMKM, Bank a la facilidad de crédito de Pindar por facilitar la entrega de bajo interés



Ministro coordinador de alimentos (Menko Food) Zulkifli Hasan (Zulhas) dijo que algunos de los fondos se pueden usar para el capital de 16,000 Kopdes que están listos para operar.

«Algunos, no todos son al menos 16,000 (Kopdes), preguntamos. 16,000 están listos», dijo Zulhas en la reunión de coordinación de monitoreo y evaluación Etapi II Kopdes, en la oficina de alimentos de Kemenko, Yakarta, lunes a septiembre de 1525.

Leer también: Los observadores están preocupados de que la política del Ministro de Finanzas sea RP



Explicó que en este momento Kopdes tenía claridad relacionada con la financiación y las reglas. También le pidió a Kopdes en toda Indonesia que pudiera usar estos fondos de inmediato para el capital de riesgo.

«Entonces, la capital ya existe, por favor difunda para que los amigos de Kopdes que hayan estado esperando durante mucho tiempo, el dinero ahora está allí. Solo preparado bien, habrá una simple propuesta para someterse a la banca sobre el negocio que se realizará», dijo nuevamente.

Leer también: Desea el crédito Honda Adv 160 RoadSync, las cuotas comienzan esto



En la misma ocasión, el ministro cooperativo Ferry Juliántono dijo que cada Kopdes tenía un techo de préstamo de hasta Rp3 mil millones.

Dijo que alrededor de 1.064 Kopdes que habían cumplido los requisitos y los requisitos institucionales habían podido retirar sus fondos.

«Los 1,000 Kopdes, hay alrededor de RP1 billones hoy en día, se puede desembolsar y luego continúa, mientras esperan al nuevo Ministro de Finanzas (PMK), 16,000 Kopdes rojos y blancos pueden ser ayudados con desembolso usando esto», dijo Ferry.

Anteriormente, el Ministro de Finanzas Purbaya Yudhi Sadewa desembolsó fondos gubernamentales por valor de RP200 billones a cinco miembros de la Asociación Bancaria Estatal (Himbara) el viernes (12/9).

Los cinco bancos son PT Bank Rakyat Indonesia Persero TBK (BRI), PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk (BNI) y PT Bank Mandiri Persero Tbk con un valor de fondo de RP55 billones cada uno. Luego, Pt Bank Tabungan Negara Persero TBK (BTN) RP25 billones y PT Bank Syariah Indonesia TBK (BSI) RP10 billones. (Hormiga)