El ministro coordinador, Zulhas, asegura que el caso de los camarones contaminados radiactivos no se extienda a la cadena de suministro de la República de Indonesia

Yakarta, Viva – Caso contaminación Sustancias radiactivas Cesio-137 (CS-137) en el producto camarón Solo ocurre en el moderno Estado industrial de Cikande, Serang Regency, Banten, en el centro de atención. El gobierno enfatizó que el caso no se extendió a la cadena de suministro nacional y de exportación.

El ministro coordinador de la División de Alimentos, que también es el Presidente del Grupo de Trabajo de Gestión de Peligros de Peligro de Radiación CS-137, Zulkifli Hasan, dijo que el gobierno había establecido el patrimonio industrial moderno Cikande como un evento especial para la radiación de radionuclidos CS-137.

«Para que podamos hacer el proceso de manejo o descontaminación rápidamente», dijo Priayang familiarmente llamado Zulhas Eso fue después de presidir una reunión de coordinación en Yakarta, martes 30 de septiembre de 2025.

Zulhas también garantiza que el mecanismo para la supervisión de los productos pesqueros continúe funcionando de acuerdo con los estándares nacionales e internacionales. Para que los productos de camarones indonesios sigan siendo seguros y competitivos en mercado global.

Dicho más además, en un esfuerzo por evitar una mayor contaminación, el gobierno ha reexportado 14 contenedores usados ​​de hierro o chatarra de hierro que contiene CS-137 del puerto de Tanjung Priok. Un total de nueve contenedores adicionales de Filipinas también se reexportará pronto.

«Si el contenedor ingresa a la carga de camarones, puede contaminarse con los camarones. Lo que se cargará más tarde, es peligroso», dijo Zulhas.

Varios de estos pasos, según Zulhas, se tomaron como seguimiento de la información relacionada con la contaminación de sustancias radiactivas en productos de camarones congelados de empresas de Indonesia que fueron exportadas a los Estados Unidos.

La Agencia de Supervisión de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) asegura que los productos de camarones congelados estén contaminados por CS-137. Zulhas enfatizó que el gobierno transmitió constantemente la última información relacionada con el manejo de este caso a la comunidad internacional, incluido el gobierno de los Estados Unidos y la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA), como una forma de compromiso con la transparencia y la responsabilidad en cada paso tomado.

En la misma ocasión, el personal experto del Ministerio de Alimentos de los Alimentos Bara Khrishna Hasibuan reveló los resultados de la investigación inicial concluyó que la fuente de contaminación se originó en la fábrica de acero de la tecnología PT Peter Metal (PMT) en el Estado industrial de Cikande, que producía hierro con materias primas de hierro. Se cree que la contaminación se transporta a través del aire (en el aire).

«Por su naturaleza aerotransportado, La contaminación puede ser transportada por el viento. La instalación de envasado de camarones propiedad de PT Bahari Makmur Sejati (BMS) no está a hasta dos kilómetros de la fábrica de acero «, dijo Bara.

Este hallazgo inicial explica que la exposición CS-137 se encuentra no solo en el envasado de camarones, sino también en el contenedor utilizado. (Hormiga)